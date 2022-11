Jouets de Noël : quelle est la tendance en 2022 ?

Les parents se creusent d’ores et déjà la tête pour établir la liste de jouets qui feront plaisir à leurs enfants, moins de 2 mois avant Noël. Le catalogue des grandes enseignes est arrivé ces jours deniers dans les boîtes aux lettres, l’occasion de se faire une idée des tendances pour cette année 2022.

Pour ce Noël 2022, les classiques sont fidèles au rendez-vous. Dans la panoplie, on retrouve dans la catégorie "Eveil", les peluches, les "Lego", les livres interactifs, les poupées, les jeux éducatifs, ou encore les voitures télécommandées et autres circuits de course.

Des jouets tendances en 2022 (Pokémons, drone, poupée LOL). • ©Guy ÉTIENNE

Pour les créatifs

Les enfants un peu plus âgés, préféreront peut-être les jeux de société, les tables graphiques, les coffrets pâte à modeler, de maquillage ou les mosaïques autocollantes.

Rayon musique

Autres classiques pour les amateurs de musique, le casque ou l’enceinte Bluetooth, le tapis musical interactif, le clavier électronique ou la console DJ.

Chez les ados, le choix est également multiple, entre les incontournables et les jouets tendances, pour certains à l’effigie de héros médiatiques. C’est le cas des Pokémons, des animaux robots ou télécommandés tels que les dinosaures vus dans la saga cinématographique "Jurassic". Il y a aussi les drones et les trottinettes électriques toujours prisés.

La trottinette à toujours fonctionné. C’est un objet iconique, comme les Legos ou les Play mobiles. Et puis on a des licences qui émergent chaque année, en fonction de la sortie de certains films ou des modes par exemple. Cette année, on assiste à un retour des dinosaures et il y a la poupée "lol" très fashion ou encore la Rainbow High. Sylvie Mercier, directrice de "la Grande Récré"

Dinosaure, ours blanc, voitures et motos électriques au rayon des jouets de 2022. • ©Guy ÉTIENNE

Plus de 100 € pour les jouets "stars"

Bien sûr, plus on monte en gamme et plus les tarifs grimpent, d’autant que le secteur est lui aussi frappé par l’inflation. Selon Philippe Gueydon, le président de la Fédération des Commerces spécialistes des Jouets et des Produits de l’Enfant (FCJPE), ces prix auraient en moyenne "augmenté de 6 à 8%" rapporte le site ouest-france.fr.

Compter par exemple jusqu’à 100€ et plus pour l'achat d'un drone ou d'un dinosaure avec effets sonores et lumineux. Certaines voitures ou motos électriques s’affichent à près de 500€.

Les indémodables

Les jeux de société résistent au temps comme le "Puissance 4" (jeu de stratégie) commercialisé depuis 18 ans, avec autant de fréquence. Les cartes "Pokémon" c’est pareil. Les poupées Barbie et les toupies font également partie des indémodables (…). Il y a aussi les mangas, toujours aussi populaires. Au rayon "Eveil", il y a les ours… et d’ailleurs pas que pour les bébés, car les "grands enfants" en achètent également. Laëtitia Davy, directrice de JouéClub Dillon

lettre au père Noël, peluches et jeux d'assemblage pour 2022. • ©Guy ÉTIENNE

Durant la période de Noël entre novembre et décembre, les magasins de jouets réalisent en général la moitié de leur Chiffre d’Affaires annuel.