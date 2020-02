Un joueur martiniquais remporte 1 million d’euros au tirage du 25 février 2020 de My Million

Le code gagnant distribué lors du tirage My Million du mardi 25 février 2020 et remporté en Martinique

À l'issue du tirage Euromillions My Million du mardi 25 février 2020, le code gagnant My Million a été tiré au sort sur l'île de la Martinique, précise le site Tirage-gagnant.com . Le gagnant martiniquais est pour l'heure inconnu. Il remporte la somme d'un million d’euros.

Jean-Claude Samyde •

Le dernier tirage Euromillions My Million n’a pas fait de grand gagnant pour la cagnotte de 51 millions d’euros, mais la tombola a récompensé un 16e joueur depuis le début de l’année 2020.



C’est en Martinique qu’est tombé le code gagnant qui a fait automatiquement un nouveau millionnaire (gain de 1.000.000€), il s’agit du tout premier gagnant antillais de 2020.



Depuis le mois de février 2014 à chaque tirage, un code gagnant a récompensé, un joueur français qui a remporté 1.000.000€.



Le code OQ 161 5938 a été tiré au sort en outre-mer sur l’île de la Martinique. C’est le troisième gagnant en outre-mer en 2020. Pour l'instant on ne connaît pas l'identité du gagnant.



Ce joueur a 60 jours à compter du tirage du 25 février pour se faire connaître sans quoi son gain sera forclos et ne pourrait plus être réclamé.