Journée de l’Audiovisuel : les équipes de Martinique La 1ère font découvrir leurs métiers aux jeunes

La 1ère édition de la journée de l’Audiovisuel se tient ce mardi 28 novembre 2023 de 9h à 17h sur la Plazza de la Tour Lumina à Fort-de-France. L’événement, organisé sous l'impulsion de Martinique La 1ère, permettra aux jeunes de découvrir les métiers de l’audiovisuel et pourquoi pas, d’éveiller des vocations. Au programme de la journée : des rencontres, des échanges et des opportunités.

“Créer de la vocation pour les métiers de l’audiovisuel”.

Tel est l'objectif de la journée de l’Audiovisuel qui se tiendra le mardi 28 novembre 2023 de 9h à 17h sur la Plazza de la Tour Lumina.

Localisation de la 1ère journée de l’Audiovisuel. • ©Martinique La 1ère

L'événement, mené sous l'impulsion de Martinique La 1ère, réunira des partenaires tels que l’ARCOM, le lycée Victor Anicet, le Campus Caribéen des Arts, l’école Parallèle 14, l’association Lumina TV ainsi que la CTM avec la Commission du Film Martinique.

Au plus près des équipes de Martinique La 1ère

Monteurs, journalistes reporter d'image, journalistes web, éditeurs numériques, rédacteurs, présentateurs... Diverses équipes et différents services seront mobilisés.

"La journée de l'audiovisuel" est une véritable occasion pour les jeunes de rencontrer des professionnels et de toucher du doigt les métiers du secteur. Il s’agira de faire découvrir le monde de l’audiovisuel à travers notre média et le Groupe France Télévisions.

Les participants pourront visiter la régie mobile (dans un car), s’essayer à la présentation du journal télévisé et même à l’enregistrement d’émissions !

Grâce à cet événement, Martinique La 1ère entend lever le voile sur l'ensemble des professions associées aux médias et à la production, mais aussi inspirer les plus jeunes, les faire rêver et créer de nouvelles vocations.

Susciter l'intérêt des jeunes et repérer les talents de demain

Cette journée dédiée au scolaire répondra à plusieurs objectifs :