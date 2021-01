Journée mondiale des solitudes : la Croix-Rouge montre l'exemple au Robert

Ce matin (samedi janvier 2021), la Croix-Rouge et le centre communal d’action sociale du Robert offrent une galette solidaire aux personnes en situation d’isolement.

Daniel Betis •

Pour la journée des solitudes, ce samedi janvier 2021, la délégation territoriale de la Croix-Rouge et le centre communal d’action sociale (CCAS) du Robert, offrent une galette solidaire aux personnes en situation d’isolement.

L'objectif est d'abord de secourir et réconforter ceux qui vivent cette situation, les aider à rompre l’isolement et faire en sorte que chaque citoyen se mobilise et agisse de son côté.

Distribution dans plusieurs quartiers du Robert

L’opération pour cette journée mondiale des Solitudes, commence dès 9 heures avec l'arrivée de la Délégation Territoriale de la Croix-Rouge pour la distribution de galettes de 9 à 14h.

Des dizaines de "galettes solidarité", distribuées au Robert pour réduire l'isolement. • ©Daniel Betis

9h30, le ruban symbolisant le partenariat de la ville du Robert est coupé par Jules Maximin, l'élu en charge du CCAS et la présidente de la délégation territoriale de la Croix-Rouge Olympe Francil, en présence de membres de son conseil de délégation.

L'équipe de l'institution débute la livraison dans plusieurs quartiers sur tout le territoire du Robert. Une cinquantaine de galettes pour une trentaine de familles (seniors, personnes en grande difficulté) et les 65 résidents de l’Ephad Filaos.

Pour réaliser cette opération, la Croix-Rouge mobilise une équipe de 12 personnes autour de la présidente Olympe Francil, du vice-président Claude Marie-Magdeleine, de bénévoles et secouristes.

De gauche à droite devant la voiture, le vice-président Claude Marie- Magdeleine, la présidente Olympe Francil et Martin Hyppolite, chef d’intervention. • ©Daniel Betis

Le sentiment du devoir accompli

La présidente Olympe Francil affiche une satisfaction, car malgré la pandémie, l'institution multiplie les interventions tout en respectant les règles sanitaires. La journée mondiale des solitudes en est une preuve.

Mine de rien, ce fléau de la solitude est omniprésent autour de nous (personnes âgées, en situation de handicap ou malades, personnes n’ayant plus de liens familiaux, jeunes en souffrance...).

La délégation territoriale de la Croix-Rouge et le centre communal d’action sociale du Robert tentent ainsi de recréer le lien social.