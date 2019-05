La journée nationale d'accès au droit déclinée en Martinique

Les principaux rendez-vous de ce vendredi 24 mai :

- Accès au droit des jeunes : visite du Palais de justice et rencontre avec les professionnels

- Forum Débat discrimination LGBT (UAJ et collège de Sainte-Marie)

- 9h00 Juriste C.D.A.D/ élue déléguée aux droits des femmes et à l’égalité de la Ville de Fort-de-France

- Accès au droit des démunis : consultation juridique par les avocats du Barreau de Martinique ACISE Uniquement pour les résidents de cet établissement.

- Accès au droit des personnes vulnérables : consultation juridique uniquement sur rendez-vous par les avocats du Barreau de Martinique P.A.D CHUM

- Campagne d’information sur la loi Letchimy, la sortie de l’indivision et la relance de la politique du logement en Outre-Mer Palais des congrès de Madiana

Planning complet des manifestations : CDAD au 05 96 48 42 44