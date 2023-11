Journée nationale de lutte contre le harcèlement à l’école : un questionnaire d’auto-évaluation est mis en place

Le harcèlement à l'école prend des formes variées : violences verbales, psychologiques, physiques. En s’accumulant, ces situations peuvent susciter un sentiment de honte, de persécution et d'isolement chez l'élève qui en est victime.

"C'est un fléau qui frappe des centaines de milliers d'élèves chaque année, avec parfois des conséquences dramatiques" souligne le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse.

La journée nationale de lutte contre le harcèlement, est l'occasion de rappeler combien la prévention et la lutte contre le harcèlement sont fondamentales, pour permettre aux élèves d'avoir une scolarité épanouie dans le cadre de la priorité donnée au bien-être et sensibiliser la communauté éducative aux phénomènes de harcèlement dans le milieu scolaire.

À l’occasion de la journée nationale contre le harcèlement, ce jeudi 9 novembre 2023, "deux actions prioritaires" sont mises en place dans les écoles, collèges et lycées "pour mieux prévenir et détecter les situations de harcèlement".

Il s’agit d’un nouveau "protocole de traitement du harcèlement" dans chaque collège et lycée. Il prévoit notamment, "la systématisation des procédures disciplinaires à l’encontre des élèves auteurs de harcèlement", ou encore "la saisine du procureur de la République dans les cas les plus graves".

Scène de harcèlement scolaire (image d'ullustration). • ©Pexels.com / keira Burton

L’autre décision ministérielle concerne "un questionnaire d’auto-évaluation", lequel sera soumis aux élèves entre le jeudi 9 et le mercredi 15 novembre 2023, afin d’identifier les victimes potentielles.

Tous les élèves, du CE2 à la terminale, se verront proposer de remplir une grille d’auto-évaluation anonyme visant à évaluer s’ils sont susceptibles d’être victimes de harcèlement à l’école. Le questionnaire sera adapté à chaque niveau : CE2 à CM2, collège ou lycée. Les résultats seront communiqués aux chefs d’établissements et aux professeurs, accompagnés de ressources pédagogiques mises à disposition sur le site Eduscol. Ils permettront d’avoir une vision précise des faits de harcèlement à l’échelle d’une classe, de l’école ou de l’établissement, et d’adapter la politique de prévention et de prise en charge.