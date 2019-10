Julien Saban, un des maîtres bèlè de Martinique n’est plus

Un militant culturel actif du quartier Tivoli

© CAP Facebook / Maison du bèlè Cours de bèlè traditionnel à Sainte-Marie

C’est aux côtés d’un autre maître du bèlè (Victor Trèffre) que Julien Saban a été intronisé grand chanteur par la maison du bèlè de Sainte-Marie, en avril 2019. Originaire du nord atlantique, Julien Saban a d'abord été un coureur de fond à l’étoile de Basse-Pointe (sa commune d’origine) entre 1941 et 1965. Il a d'ailleurs été plusieurs fois vainqueur de "la course du souvenir", avec son frère Emile Saban.Avant de chanter, Julien Saban a dansé le bèlè, puis il s’est installé à Fort-de-France en 1959, au quartier Tivoli, où il a créé le groupe folklorique "jeunesse tivolienne" en 1969, puis en 85, il est devenu un des animateurs piliers de l’association "carrefour de Tivoli".Ce menuisier de formation, a été embauché par la ville de Fort-de-France en 1985 comme concierge, avant de prendre sa retraite en 2000 et d’enregistrer son unique disque de musique traditionnelle en 2015, avec la participation de plusieurs de ses enfants.Julien Saban sera inhumé le vendredi 25 octobre 2019 à l’église de Balata à Fort-de-France, après une veillée culturelle prévue dans son quartier (Tivoli).