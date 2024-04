Jusqu’à -20% sur les factures d’eau des martiniquais en juillet prochain annonce Odyssi

Partager :

À compter du 1er juillet 2024, "90% des abonnés du centre de Martinique paieront moins cher leur facture Odyssi" annonce le distributeur sur sa page Facebook et son site internet. Le fermier prétend vouloir inciter aux "comportements écoresponsables" et "soutenir les ménages les plus vulnérables".

Alors que plusieurs communes sont confrontées à des pénuries d’eau en Martinique à cause de la sécheresse ou de casses sur les canalisations, l’opérateur Odyssi annonce qu’à partir du 1er juillet 2024, "plus de 90% des abonnés particuliers verront leur facture d'eau baisser d'environ 20%". Cette réduction s'inscrit dans notre volonté de promouvoir les comportements écoresponsables, de soutenir les ménages les plus vulnérables, et de protéger notre ressource en eau. Odyssi.fr (Publié le jeudi 25 avril 2024) Cette information pour le moins inattendue affichée sur le site internet et la page Facebook du fermier, est très commentée par les internautes qui s’interrogent. Ils sont partagés entre surprise et mécontentement. Quand vous serez capables d’alimenter régulièrement les abonnés, on en reparle… Renaud Je pense que nous sommes tous écoresponsables au vu du nombre de gouttes qui sortent de nos robinets… Siwil Après nous avoir volé durant tant d’années ! Refaite plutôt de nouvelles installations et des châteaux d’eau... Louise Pourquoi juillet ? pourquoi pas maintenant ? Peggy Et ceux qui ont l’eau coupée plusieurs fois par semaine ces jours-ci, comme à Morne-Pitault par exemple alors que d’autres coins ne sont jamais impactés, devraient bénéficier d’une réduction supplémentaire pour service non rendu... Natty Annonce du distributeur Odyssi sur sa page Facebook. • ©Facebook Odyssi Autres réactions Encore faudrait-il avoir de l’eau ! Ella J’aimerais tellement y croire. Si l’abonnement et les taxes pouvaient déjà baisser… Tidann Pourquoi 90% ? Ness J’espère qu’une solution sera trouvée pour les entreprises, car nous savons tous que les tarifs appliqués sont plus élevés que ceux des particuliers… Candy Dans son post d’il y a 5 jours, la régie communautaire affirme son engagement "pour une gestion de l’eau publique équitable et durable". Des factures de l'opérateur Odyssi (illustration). • ©Guy ÉTIENNE

Partager :