La justice reconstitue le meurtre de Rémy Fabien à Basse-Pointe

Scène de crime Reconstitution d'un meurtre à Basse-Pointe

Deux personnes connues de la justice

Pendant plus de trois heures, les habitants du bourg de la commune de Basse-Pointe, ont assisté (mercredi 12 juin 2019), à la reconstitution du meurtre de Rémy Fabien. Un homme tué à l'arme blanche lors d'une rixe avec deux autres individus le 18 septembre 2018, sur la place du bourg.Le juge d'instruction a ainsi demandé aux deux personnes (S et L), impliquées dans ce drame, de se replacer dans le contexte.L'auteur présumé des coups couteau, P S, un ouvrier maçon de 55 ans, originaire de Basse-Pointe, raconte comment il est venu en aide au jeune L alors que celui-ci était roué de coups par Rémy Fabien, la future victime de cette violence sur fond d'alcool.Mis en examen pour homicide volontaire, le pointois est en détention depuis les faits. Déjà connu de la justice, il compte trois condamnations à son casier judiciaire, dont une peine d'un an de prison pour violences avec arme et menaces de mort. L'autre mis en cause, le jeune L, déjà condamné à deux reprises, est poursuivi pour des violences volontaires avec arme. Il est sous contrôle judiciaire.En raison des récits peu précis, cette reconstitution permet de comprendre le déroulement des faits, d'analyser les versions des protagonistes, de connaître l'origine de la rixe, et de poursuivre voire d'achever l'instruction du dossier.