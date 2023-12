Keylian est le lauréat de la 6e édition du concours Voix des Outre-mer en Martinique

La 6ème édition du concours Voix des Outre-mer en Martinique s’est achevée ce mercredi soir sur le parvis du théâtre de Saint-Pierre avec la victoire de Keylian.

Le jeune contre-ténor de 16 ans a remporté les honneurs du jury en interprétant un extrait de "Rinaldo", un opéra de Georg Friedrich Haendel et "SOS d’un terrien en détresse", un des titres phares de Daniel Balavoine.

Revoir la 6ème édition des Voix des Outre-mer en Martinique👇🏾

Keylian est en classe de terminale au Couvent Saint-Joseph de Cluny. Il a découvert l'opéra grâce à ses camarades de classe, qui elles aussi, ont participé au concours de chant lyrique à l'instar d'Axelle Rascar Moutoussamy.

Pour l'heure, l'adolescent ne souhaite pas faire carrière dans la chanson. Il rêve de devenir styliste modéliste.

Ce dernier désire "approfondir sa maîtrise du style lyrique" grâce au concours et précise "ne pas avoir pour objectif d'entrer dans un conservatoire car il souhaite garder le chant comme une passion plutôt que comme un métier ou une vocation".

Tout d’abord, merci beaucoup parce que je ne m’y attendais pas du tout. Je suis un petit peu choqué. Je ne sais pas trop quoi dire mais, en tout cas je vous remercie tous. Merci à Fabrice, merci à Madame Hartmann, merci à Roseline Cyrille, parce que je n’aurais pas pu arriver là sans eux. C’est surtout au niveau de la gestion du stress que j’ai vraiment réussi à m’améliorer et c’est vraiment grâce à vous.

Sous la pluie de Saint-Pierre, le public a pu se délecter des voix des neuf candidats en lice.

Les participants se sont succédés pendant plus de 2 heures, interprétant chacun deux titres, classiques et contemporains, sur des airs lyriques, devant un jury présidé par Richar Martel.

Océane Delbois a remporté le deuxième prix de la soirée pour sa performance sur "Se tu m'ami" de Pergolesi et "Au bout du rêve", un morceau tiré d'un long-métrage d'animation.

J'aimerais remercier ma maman qui m'a beaucoup soutenu dans cette aventure. Je remercie toutes les personnes qui m'ont poussées à me dépasser, comme Monsieur Di Falco, Madame Hartmann, Madame Roseline Cyrille, mais aussi mes proches qui m'ont soutenu et qui m'ont donné beaucoup d'amour et d'encouragements.