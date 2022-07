L’aéroport Aimé Césaire entre affluence des vacances et chantier de construction

L’Aéroport international Aimé Césaire à Fort-de-France, vient de vivre deux jours de forte affluence. Plusieurs avions gros porteurs se sont posés sur la piste de l'aéroport samedi 16 et dimanche 17 juillet. Un afflux de passagers en cette période de forte affluence. Le terminal est en chantier avec des espaces interdits au public.

Les travaux de construction et de rénovation de l'Aéroport International Aimé Césaire devraient d'être achevés d'ici fin 2022. Mais entretemps il faut gérer le quotidien avec la période de pointe des vacances.

La SAMAC, (Société Aéroportuaire Martinique Aimé Césaire) a enregistré l'arrivée de 8 avions gros porteurs dimanche 17 juillet. Des vols en provenance de Montréal, de Punta Cana, de Miami et Cayenne ont également atterri ainsi que les avions qui desservent Sainte-Lucie et Pointe-à-Pitre. Au total près de 6000 voyageurs ont fréquenté les installations aéroportuaires.

Un activité importante à gérer de front avec les travaux réalises en ce moment.. Les compagnies aériennes demandent aux voyageurs d’être sur place 4 heures avant le départ de leur vol.

Un terminal en chantier

L'espace dans le terminal a été réduit à cause des travaux de construction et de rénovation qui se poursuivent. Le hall des arrivées est amputé de la moitié de sa surface habituelle. On ne voit plus de l'intérieur, les postes réservés aux chauffeurs de taxis et aux tours opérateurs, ni les points de ventes de certaines compagnies aériennes.

A l'aéroport Aimé Césaire, la moitié de la halle d'arrivée est en chantier. • ©Caroline Popovic

Tous les comptoirs d’enregistrement auparavant dédiés aux vols régionaux sont hors service, cachés derrière une toile verte épaisse, le temps des travaux.

Les comptoirs d'enregistrement des vols régionaux sont hors service. • ©Caroline Popovic

Le personnel de l’aéroport et les compagnies aériennes gèrent au mieux. Une arrivée anticipée des voyageurs est mise sur pied. Ils sont invités à s'enregistrer jusqu'à quatre heures avant le départ de l'avion.

Au comptoir d’information de la SAMAC, le personnel est confiant. Certes il y aura du monde mais on a l’habitude.

Maquette de l'intérieur du terminal à l'Aéroport Aimé Césaire après les rénovations. • ©SAMAC

La situation ne changera pas avant la fin 2022. C'est la date avancée pour le chantier de construction et de rénovation de l'Aéroport International Aimé Césaire.