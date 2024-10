L’affaire du “Soussous JJ Privilège” examinée au tribunal de Fort-de-France

C’est une affaire qui a beaucoup fait parler. Depuis ce mardi (29 octobre), huit prévenus sont entendus par le tribunal correctionnel de Fort-de-France dans le cadre de l’affaire du "Soussous JJ Privilège". Face à eux, près de 500 victimes.

Ce matin, elles ont été interrogées sur le montant de la mise initiale et sur les préjudices matériels et moraux.

Ce procès hors norme, de par le nombre de plaignants, repose sur l’organisation d’un système dit "pyramidal" entre 2021 et 2022.

Le "Soussous" est un système de collecte et de redistribution d’argent avec la promesse d’un retour sur investissement, parfois multiplié par 6. La condition pour toucher cette somme était de parrainer d’autres personnes et les faire entrer dans un cercle pour qu’ils investissent à leur tour. Seul un tiers des participants a touché cet argent.

Durant cette période, le système a vacillé. Les adhérents ont demandé le remboursement de leurs mises, mais elles ne l’ont pas toutes obtenu.

Parmi les 8 prévenus, 3, notamment Jean-José Rome, le responsable de "JJ Privilèges" et leur avocat Me Georges-Emmanuel Germany ont quitté la salle d'audience.

On arrive ce matin et on découvre qu'il n'y a pas 100 ou 200 victimes mais 500. On aimerait bien étudier le dossier. On découvre que certains prévenus ont un avocat, uniquement depuis ce matin. Certaines parties civiles aussi. Certaines parties civiles nous donnent des pièces à la barre, nous plaçant dans l'impossibilité de les lire et de nous préparer sur le fait que le dossier à changer.