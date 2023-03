L’aide au voyage revalorisée jusqu’à 50% par l’ADOM pour les plus modestes en Outre-mer

"Face à l’augmentation des prix des billets d’avion", l’État, à travers L’ADOM (L’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité), a décidé d’augmenter la valeur du bon d’aide à la continuité territoriale. Cette mesure officiellement annoncée mardi 14 mars 2023, concerne "les ultramarins les plus modestes" qui se verront donc rembourser de la moitié de leur titre de transport pour l’hexagone.

L’attribution de cette prise en charge qui était jusqu‘ici de 40% du coût d’un voyage, reste sous conditions de ressources.

Il y aura forcément des personnes qui seront dans le cadre et d'autres qui n’y seront pas. Ce que l'on essaie de savoir avec les services de l'État, c'est le nombre de personnes éligibles à nos dispositifs sur chacun des territoires. Fort de cela, on pourra répondre à chacun des élus qui nous interrogeront pour savoir en gros si les aides ont un impact suffisant ou pas (…).

Je pense très honnêtement, au vu des résultats et au vu de ce que fait L’ADOM, quand on parle de 60 000 bénéficiaires, ce n’est quand même pas rien. Je pense qu'on a une efficacité réelle sur ces territoires et à l'endroit les publics auxquels on s'adresse. Est-ce qu'on peut faire mieux, est-ce qu’on doit faire mieux, je le pense et on travaille tous les jours à faire en sorte que le dispositif s'améliore (…).