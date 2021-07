L'air se gâte en Martinique dimanche 11 et lundi 12 juillet

La qualité de l'air en Martinique les 11 et 12 juillet 2021.

La qualité de l'air en Martinique les 11 et 12 juillet 2021. • ©Madininair

Madininair annonce un air "dégradé" et "mauvais" ce dimanche 11 et lundi 12 juillet 2021. "Face à cet épisode de pollution et au risque de dépasser le premier seuil sanitaire pour les particules fines", l’institut de recherches met en garde les personnes sensibles.

Guy Etienne •

Ce dimanche 11 juillet 2021, une brume de sable arrive par l'Est de la Martinique et s'installe au-dessus de l'île prévient Madininair. Les concentrations en particules fines devraient donc augmenter et provoquer une dégradation de la qualité de l'air. L'indice Atmo devrait être "mauvais" pour les communes de Trinité, Robert, François et Vauclin et "dégradé" sur le reste de la Martinique. Face à cet épisode de pollution et au risque de dépasser le premier seuil sanitaire pour les particules fines, Madininair déclenche la procédure d'information et de recommandation à destination des personnes sensibles. (Madininair) Lundi 12 : air "mauvais" sur tout le territoire Cette brume de sable intéressera encore le territoire lundi 12 juillet 2021. Le temps qui devrait rester ensoleillé et sec, ne permet pas d'atténuer le phénomène. L'indice Atmo devrait être "mauvais" sur toutes les communes. (Madininair) "Les concentrations journalières en particules fines dans l'air devraient être supérieures au premier seuil sanitaire" selon les prévisions de Madininair, qui maintient donc la procédure d'information et de recommandation pour les personnes vulnérables et sensibles.

partager l'article