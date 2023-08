L'ambiance cadence-lypso de Gordon Henderson et d'Exile one, berce le public du Lamentin

Le créateur de la "Cadence-Lypso", Gordon Henderson accompagné par la formule groupe Exile One, a donné un grand concert dimanche soir 13 août sur la place du Calebassier dans le cadre de la fête patronale du Lamentin. A 74 ans, le chanteur n’a perdu ni le timbre de sa voix ni son dynamisme sur scène.

Daniel Betis •

Gordon Henderson, leader et fondateur du groupe Exile One, à la hauteur de sa réputation. Exile One est toujours Exile One même si les musiciens ne sont plus les mêmes.

La nouvelle formule de Gordon Henderson est d’avoir des musiciens sur place qui distillent la cadence-Lypso. Ce concept fonctionne avec bonheur ailleurs dans le monde.

Gordon Henderson sur scène à la fête du Lamentin Martinique avec Nou travail pou ayen • ©Daniel BETIS

La Cadence-Lypso est une musique de synthèse de la Caraïbe. Le fait d'avoir des musiciens jouant la Cadence-Lypso est pour moi un acte de transmission. Beaucoup d'artistes musiciens jouent merveilleusement bien la Cadence-Lypso que ce soit à la Réunion, aux États-unis, aux Antilles ou dans la Caraïbe. Gordon Henderson - créateur de la Cadence Lypso

Des tubes indémodables

Le temps n'a aucune prise sur la star Gordon Henderson, en 50 ans de vie musicale, il a gardé cette voix unique, ce même tonus sur scène et le jeu avec le public.

Dimanche soir le leader a déroulé. Parmi les musiciens : l'un des meilleurs batteurs martiniquais José Zébina, (il y a quarante ans, José a rencontré le précurseur du Zouk Gordon Henderson chez lui à porte de Champerret, à Paris), Thierry Boucou percussionniste qui a travaillé avec Yannick Noah. Chris Dachir, guitariste hors pair ou José Lancry, un clavier d'exception, Pierre Villiers excellent trompettiste, John Mathieu saxophoniste, le bassiste Charles.Lucien et les choristes Noêlle Lemir et Mallory Modeste.

Gordon Henderson "Rosita" sur la scène de la ville du Lamentin • ©Daniel BETIS

Et les titres s'enchaînent... Rosita, Nou travay pou ayen, Fraîche, An pé ké pwen'y, Jamais voir ça... Ces titres, interprétés par le chanteur Dominiquais Gordon Henderson ont été repris en chœur par le public dans une fervente communion musicale.