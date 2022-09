L'ancien international de basket-ball Saint-Ange Vebobe est décédé

C'est une légende du basket-ball qui s'en est allée. Saint-Ange Vebobe est mort dimanche 4 septembre 2022 en Martinique. Il était âgé de 69 ans.

Il était le père de Diego et Luc-Arthur Vebobe, également joueurs de basket.

La ligue de basket-ball de Martinique lui a rendu hommage.





Saint-Ange Vebobe évoluait au poste d'ailier au sein d'équipes locales puis nationales (Vichy, Clermont, Caen ou encore Avignon). .

Il a fait ses premiers pas en professionnel à la Jeanne d'Arc de Vichy qui ne l'a pas oublié. L'équipe a tweeté un message d'hommage suite à son décès.

Il fut aussi international, l’un des premiers basketteurs martiniquais à porter le maillot de l’équipe de France. Il a été sélectionné à 76 reprises entre 1973 et 1985.

Georges Vestris était son coéquipier au sein de l'équipe de France avec Victor Boistol.

Il a marqué le championnat de France, il était un excellent rebondeur et excellent smasheur. D'ailleurs, quand j'ai débarqué, j'étais impressionné et j'essayais de tout faire pour le gêner un peu. Il a été le CTD de la Martinique, il s'est occupé des pôles. Même quand il a arrêté, nous nous côtoyons très souvent. Il y a quatre jours, nous étions au téléphone et nous parlions de Victor Boistol. Il y a 15 jours, nous mangeons ensemble avec deux anciens joueurs du championnat de Martinique qui étaient ses amis de pêche. Sa passion à lui, c'était la pêche. Il sortait de la pêche quand le drame est arrivé. Saint-Ange avait son caractère, il n'était pas apprécié de tout le monde, il faut le dire, et cela, même en Martinique. Il avait des idées préconçues sur le basket. Il n'a pas été apprécié de tout le basket en Martinique, mais il a aidé énormément de joueurs qui ont fait carrière.