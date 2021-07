L'antenne Martinique de l’association Falun Gong France (Falun Dafa) se fait connaître

Pour leur première sortie publique, les membres de l’antenne Martinique de l’association Falun Gong France (Falun Dafa) étaient rassemblés à Fort-de France, pour sensibiliser la population au sort de cette minorité spirituelle "persécutée, par le pouvoir chinois depuis 1999".

Daniel Betis •

À l'origine, l'antenne Martinique de l’association Falun Gong France (Falun Dafa) avait prévu samedi17 juillet 2021, une grosse manifestation place Monseigneur Roméro en plein coeur de Fort-de France.

Après l'annonce de près de 1 000 nouveaux cas de covid-19 sur la semaine écoulée et des mesures prises par l'autorité préfectorale, l'organisateur Gilles Buval et les membres de l'association, ont modifié leur programme.

Une démonstration de Falun Gong sur la plage de la française

Tôt le matin, quelques membres ont commencé quelques exercices sur la plage de la française. À proximité trônaient quelques panneaux explicatifs.

En rappelant les gestes barrières, et avec le port du masque, les membres ont pu discuter avec les personnes présentes, en informant sur "les pratiquants chinois de Falun Gong en proie à une persécution permanente dans leur pays".

À la rencontre du public de la rue

Cette manifesation a pour but de sensibiliser sur une cause humaine restée dans l'indifférence.

Distribution de prospectus à Fort-de-France. • ©Daniel Bétis

Tout comme Lyon, Marseille, Bordeaux, Paris, Nantes, Toulouse, Strasbourg, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique était mobilisée pour la dignité.

Explication et adhésions

Les membres de l'antenne Martinique de l’association Falun Gong France (Falun Dafa) ont expliqué la commémoration de la date anniversaire du 20 juillet 1999, et l'objectif de cette mobilisation.

Le 22 juillet 1999, devant le succès et l'adhésion des habitants chinois pour le Falun Gong, le pouvoir en place se sentant menacé, a ordonné une grosse campagne de répressions. Des millions de pratiquants ont été expulsés, torturés, maltraités ou emprisonnés. Des milliers sont morts en détention. Le but de notre commération est d' informer le public de cette persécution qui se poursuit toujours en Chine. C'est aussi le moment de faire découvrir les bienfaits de cette discipline. Gilles Buval, responsable de l'antenne local

Membres de l'association Falun Data. • ©Daniel Bétis

Qu'est-ce que le Falun Gong ?

Le Falun Gong ou falun Dafa, ancienne discipline spirituelle chinoise consiste en des enseignements moraux, une méditation en 5 temps permettant d'améliorer la santé physique et morale et le niveau d'énergie.

Cette méthode de développement est une pratique millénaire, qui a connu son apogée en Chine dans les années 90. Il offre la possibilité d'une croissance spirituelle à travers une pratique assidue.

Ses enseignements encouragent les pratiquants à se libérer des comportements malsains, tout en adaptant leur vie aux qualités intrinsèques de l'univers : vérité, bonté et patience.

Cette démarche aboutit à un plus grand équilibre intérieur et une vision plus harmonieuse du monde.

Le Falun Gong est pratiqué par des dizaines de millions de personnes dans plus de 90 pays à travers le monde. Son apport social est reconnu par plusieurs prix, titres, déclarations de gouvernements ou d’organisations.