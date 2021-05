L'ARS et la Croix-Rouge incitent au dépistage et à la vaccination pendant le pont de l’ascension

L'Agence régionale de Santé de Martinique lance avec l'appui de la Croix-Rouge l'opération "Tous sur le pont". Les deux organismes sont aujourd'hui (vendredi 14 mai et demain (samedi 15 mai) sur le terrain pour une incitation à la vaccination et au dépistage contre la Covid-19.

Daniel Betis •

Pour cette opération, vendredi 14 et samedi 15 mai 2021, l'accent est mis sur le dépistage massif avec des équipes de médiateurs de lutte anti-covid et l’appui de la Croix-Rouge, afin de détecter le plus grand nombre de personnes porteuses du virus.

Plusieurs actions seront déployées sur le territoire de la Martinique dans des lieux de fréquentation (marchés, places publiques avec activités sportives, plages…) et auprès des publics précaires. Des boites de 5 autotests seront distribuées aux familles.

Une répartition territoriale

Les bénévoles de l'institution humanitaire seront ce vendredi et samedi 15 mai 2021, sur les plages de Grand Anse aux Anses d’Arlet et à l’Anse Figuier à Rivière-Pilote.

Pour le nord de l'île, côté Atlantique, le point de rendez-vous se situe à Trinité (marché).

Pour la côté Caraïbes, deux points sont indentifiés pour la distribution : place Bertin à Saint-Pierre (Marché) et la place du bourg à Schœlcher. Pour le sud la caravane sera au François place du bourg.

Un dépistage massif



Cette vaste opération de mobilisation intitulée "Tous sur le pont" a une double mission : accélérer la campagne de vaccination et inciter le plus grand nombre à se faire dépister.

L’ARS Martinque rappelle son message pour cette période: "Outre l’importance de rester vigilant et d’appliquer les gestes barrières en toutes circonstances, les 14 et 15 mai, les laboratoires d’analyses médicales et les pharmacies sont également pleinement mobilisés pour assurer un volume important de tests et garantir un accès à l’offre de dépistage sur le territoire. "