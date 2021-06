L'art au service de l'apprentissage : une méthode innovante dans une école maternelle de Fort-de-France

Deux classes de l'école maternelle de Pont Viard à Rive droite Levassor à Fort de France, ont travaillé toute l'année à partir des œuvres de l'artiste martiniquais Philippe Baudelocque. Les élèves ont monté une exposition dans le cadre d'un projet scolaire, une façon plus ludique d'apprendre.

Ils se sont inspirés des oeuvres de Philippe Baudelocque, dessinateur de fresques monumentales.

L'artiste français est particulièrement connu pour ses dessins cosmiques à la craie sur fond noir. À travers ses oeuvres, les élèves ont mené un projet ambitieux; celui de monter une exposition.

Cette exposition est l’aboutissement d’un projet scolaire particulièrement innovant organisé par l’ensemble des enseignements de l’année autour de l’art…Cela comprend l'art visuel, l'étude des formes graphiques.

Les élèves de maternelle lisent couramment, écrivent des textes...

Ainsi, les enfants se sont familiarisés rapidement avec l'écriture. Dans les oeuvres de Philippe Baudelocque, on y trouve les systèmes solaires, les étoiles qu'ont pu découvrir les écoliers.

Et malgré une année scolaire décousue à cause de l’épidémie de covid et des grèves, aujourd’hui, ces élèves de maternelle lisent couramment, écrivent des textes et pour certains résolvent des problèmes mathématiques de CE1.

L'aboutissement du projet dans cette école nichée dans un quartier à la population multi ethnique, classée en zone d’éducation prioritaire, semble s'assimiler à une réussite. Poussée par le rectorat, l’école maternelle de pont Viard a déjà formé plusieurs autres écoles de Martinique à cette méthode innovante.