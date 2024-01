L'artiste martiniquais Thimothey Hérelle donne un concert de solidarité pour l'association Saint-Vincent de Paul

L'auteur, compositeur et interprète Thimothey Hérelle, est en concert ce samedi 27 janvier 2024 sous le Grand Carbet du Parc Floral de Fort-de-France à partir de 19h. Ce spectacle au profit de l'association caritative Saint-Vincent de Paul, réunit plusieurs artistes invités aux côtés du chanteur du Marigot, dont le leitmotiv reste l'amitié.

Thimothey Hérelle, le chanteur de "l'Amitié", "Les Antilles Péyi Nou", ou encore "Bel Mè Mélé", a décidé d'offrir au public ce samedi 27 janvier 2024 (à 19h au parc Aimé Césaire, sous le grand carbet), un concert au profit de l'association caritative Saint Vincent de Paul.

L’enfant chéri de la ville du Marigot, reste un artiste populaire et sympathique depuis ses premiers pas sur la scène musicale en 1971. Il a toujours la voix, la joie de vivre dans son pays, l'esprit solidaire et reste inspiré par l'amour.

"Ma plus belle histoire d'amour, c'est le fait d'être revenu en Martinique"

Et c'est bien ce qu'il partagera une nouvelle fois avec ses fans, à l'occasion de ce spectacle à Fort-de-France.

Autour du chanteur, d'autres artistes ont répondu présents pour exprimer eux aussi leur solidarité envers les plus démunis. Céline Flériag, Dominique Lorté et Stéphane Ravor, seront accompagnés par les fidèles musiciens de Thimothey Hérelle. Et pour la parenthèse comédie, ce dernier a invité la troupe Les Foubins, "un bon moment de partage en perspective" conclut la star.