Restes humains retrouvés au Robert, l'autopsie a confirmé qu'il s'agit bien de Paul Antiste

Après des heures d'attentes, la confirmation est venue de Renaud Gaudeul, procureur de la République. L'autopsie réalisée confirme que les restes humains découverts lundi 12 octobre 2020 près d'une ravine au Robert sont bien ceux de Paul Antise. L'homme avait disparu le 25 août 2020.

Peggy Pinel-Fereol •

Je vous informe de ce que les investigations médico-légales qui ont été réalisées depuis ont permis d’identifier ce corps comme étant celui de Monsieur Paul Antiste, âgé de 75 ans, disparu depuis le 25 août dernier.



Aucune origine criminelle n’a été mise en évidence par ces investigations. Renaud Gaudeul, procureur de la République

La famille avait des doutes et s'était rendue sur le lieu de la découverte au Robert. Quelques jours plus tard, l'autopsie confirme ces doutes.L'homme atteint de la maladie d'Alzheimer avait disparu depuis le 25 août 2020 et avait été recherché durant plusieurs semaines.