"L’économie martiniquaise reste dynamique" au 3e trimestre 2022 selon l’IÉDOM

Dans sa dernière publication économique et financière datée du 14 décembre 2022 pour le 3e trimestre de l’année, l’IEDOM (l’Institut d’Émission des Départements d’Outre-mer) observe que "le climat des affaires garde le cap, mais l’horizon est incertain" en Martinique.

Le regain de dynamisme de l’activité est généralisé et contribue à la stabilisation de l’ICA (Indice du Chiffre d’Affaires), tout comme l’emploi et l’investissement. Également de bon augure pour la croissance, la consommation est vigoureuse, avec notamment une hausse des montants cumulés de paiement par carte bancaire (+11,4 % en volume et +11,7 % en nombre, par rapport à fin septembre 2021).