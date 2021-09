Choqué par l'expulsion inhumaine des migrants haïtiens, l'envoyé spécial des États-Unis en Haïti, Daniel Foote, donne sa démission

Après seulement 60 jours à Port-au-Prince, Daniel Foote, l’envoyé spécial des États-Unis s’est rendu compte de l’échec total de la politique de la Maison-Blanche envers Haïti. Les recommandations qu’il a transmis à sa hiérarchie au département d’État n’ont jamais été prises compte.

Ce sont les images insupportables, qui ont fait le tour du monde, de la violence faite aux immigrés haïtiens sur le sol américain qui ont provoqué sa démission avec effet immédiat.

Je ne serai pas associé à la décision inhumaine et contre-productive des États-Unis d'expulser des milliers de réfugiés haïtiens et d'immigrants illégaux vers Haïti, un pays où les responsables américains sont confinés dans des complexes sécurisés en raison du danger que représentent les gangs armés contrôlant la vie quotidienne.



Dépêché en Haïti fin juillet 2021, Daniel Foote avait pour mission de travailler avec les acteurs politiques pour trouver une solution à la crise après l’assassinat du président Jovenel Moise. Il était chargé à présenter un calendrier pour la mise en place des élections.

Les États-Unis et d’autres missions diplomatiques à Port-au-Prince ont publié une déclaration de soutien au Premier ministre de facto non élu, le Dr Ariel Henry, en tant que chef par intérim d'Haïti, et ont continué à vanter son "accord politique" au détriment d’un autre accord plus large et antérieur dirigé par la société civile…c e cycle d'interventions politiques internationales en Haïti n’a produit que des conséquences désastreuses.