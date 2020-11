L'évêque de Martinique David Macaire mène la fronde pour la la reprise des offices religieux

Suite à la décision du gouvernement d’interdire les messes, les évêques de France déposent un référé devant le conseil d’Etat. Ils dénoncent une atteinte à la liberté de culte et demande la reprise des offices religieux. L'évêque de Martinique David Macaire, mène la résistance.



Monseigneur Macaire appelle à la résistance spirituelle

Monseigneur Macaire estime que le décret qui encadre les mesures pour faire face au coronavirus, évoquent les activités essentielles, mais que celles-ci sont subjectives, et pas juridiques.Pour l’évêque de Martinique, comme pour ses collègues de La conférence des évêques de France, il ne s’agit pas de rentrée en guerre contre le gouvernement mais d’un mouvement de résistance.Monseigneur Macaire, les évêques de France, et la toute communauté chrétienne attendent la décision du conseil d’Etat. Les messes et cultes religieux pourront ils reprendre pendant le confinement ? Dans quelles conditions ? Le conseil d’Etat doit rendre sa décision avant la fin de la semaine.