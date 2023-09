L'ex otage Olivier Dubois en Martinique : "merci, vous serez toujours dans mon cœur à jamais"

Le 10 octobre 2022, les élèves de CE1 B de l’école Notre Dame de la Délivrande du Morne-Rouge avaient manifesté leur soutien à Olivier Dubois, désormais ex-otage, avec une matinée de mobilisation pour appeler à sa libération. Vendredi 8 septembre 2023, Olivier Dubois s’est rendu à l’école péléenne.

"Liberté pour Olivier Dubois", tel était le thème du projet entrepris par ces élèves et leur enseignante, Marie-Georges Dulys, qui avaient accueilli des membres de la famille d’Olivier Dubois. Ce 10 octobre, la diffusion d’un message du fils d’Olivier Dubois, Saël, avait bouleversé toute l’assistance.

Quand son entourage a raconté à Olivier Dubois les différentes actions menées çà et là pour appeler à sa libération, cette mobilisation des enfants avait marqué le journaliste. De retour en Martinique, Olivier Dubois s’était engagé à rendre visite aux enfants péléens, c’est ce qu’il a fait vendredi matin (8 septembre).

Vos prières, vos dessins tout ça m’a touché, ça m’a atteint. Je suis très content et fier d’être avec vous. Merci, vous serez toujours dans mon cœur à jamais. Olivier Dubois, journaliste, ex-otage

Olivier Dubois a pris le temps d'échanger avec les écoliers péléens. • ©Sandra Dubois

Durant une matinée riche en émotions, les enfants ont expliqué à leur visiteur le projet, ce qu’ils ont fait pour lui et leur mobilisation. Un échange direct, des questions, des chansons, d’énormes sourires et un moment de partage apprécié par la famille Dubois et la communauté scolaire de l’école Notre Dame de la Délivrande.

Olivier Dubois a souligné son bonheur d’être allé au contact de ces enfants.

Ça a été un moment émouvant, vraiment un moment marquant… C’est assurément l’un des moments les plus marquants du séjour en Martinique. Olivier Dubois

Avant de quitter les enfants, Olivier Dubois a transmis une vidéo de son fils Saël adressée aux enfants de l’école rubimornaise.

Merci d’avoir prié pour mon papa et d’être à ses côtés. Saël (fils d'Olivier Dubois )

Moment de joie et de partage durant la matinée au Morne-Rouge • ©Sandra Dubois

Émotions fortes là encore, le contact semble établi de manière durable entre Olivier Dubois, ses proches et les enfants du CE1 B.

La visite au Morne-Rouge s’est achevée par un entretien avec le premier magistrat de la commune, en toute simplicité comme le souhaitaient les deux parties.