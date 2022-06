L'historien, journaliste et homme politique, Camille Chauvet est décédé

Camille Chauvet, une figure de la presse, de l'histoire et de la politique martiniquaise est décédé ce mardi 14 juin 2022 à Fort-de-France, à l'âge de 73 ans.

Joseph Nodin •

Il se surnommait lui-même "militant de l’information". C’est comme cela que Camille Chauvet aimait se présenter à ses invités et à ses amis.



Directeur de publication du journal le Naïf pendant plus de 20 ans, sa plume était incisive. Et ses propos acerbes sur le web, à la radio ou à la télévision, ont marqué, voire choqué une partie de l'opinion.

Camille Chauvet a beaucoup aimé la politique...à sa façon. "Je veux défendre des idées de gauche mais pas de cette gauche qui se définit comme une nouvelle droite", lançait-il dans les années 90.

"Je suis un soldat de Serge Letchimy"

En 1994 il se présente aux cantonales à Fort-de-France sous l’étiquette divers gauche. En 2010, il est élu conseiller régional avec le Parti Progressiste Martiniquais (PPM). Il devient président de la commission SAR (Schéma d'Aménagement Régional). Depuis cette période, il déclare : "je suis un soldat de Serge Letchimy" (président de l'ex Conseil Régional entre 2010 et 2015).



Il fut un fervent défenseur des anciens dirigeants du Céregmia (Centre d'Étude et de Recherche en Économie, Gestion, Modélisation et Informatique Appliquée), qui ont été mis en examen pour détournements de fonds publics à l'Université. En marge de cette affaire, Camille Chauvet a été condamné par les tribunaux en 2017, pour diffamation et injures publiques envers Corine Mencé-Caster, l’ancienne président de l’Université des Antilles, .



Docteur en histoire, professeur d’histoire, entre autres au lycée technique à Fort-de-France, Camille Chauvet avait 73 ans.