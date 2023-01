L'humaniste Jenny Hippocrate nommée ambassadrice de "World Madam"

Au cours d'une réception à Paris, samedi 31 décembre 2022, la division France de "World Madam" a annoncé que la Martiniquaise Jenny Hippocrate-Fixy, présidente de L'APIPD (Association Pour l'Information et la Prévention de la Drépanocytose), est nommée ambassadrice de la World Madam. Son trophée, réalisé par l'institution mère en Chine, devrait lui parvenir dans les prochains jours à Paris.

Jenny Hippocrate Fixy nommée ambassadrice de France pour la World Madam, pour ses actions dans le milieu social, sa démarche mondiale de sensibilisation sur la drépanocytose, terrible maladie génétique dégénérative.

Sollicitée aux 4 coins du monde, (Caraïbe, lAfrique, Europe, Amérique, Asie), à travers l’APIPD l’Association pour l’Information et la Prévention de la Drépanocytose, elle forme aux méthodes de prévention de cette pathologie.

Déléguée Outre-mer, Caricom, responsable de l’Eora (European Organisation for Rare Anaemias) basée en Grèce, elle parcourt le monde pour sensibiliser l’opinion publique.

Plusieurs sommités, chefs d’Etat, premières dames d’Afrique, des scientifiques, des artistes, des sportifs ont adhéré à son action. 22.000 bénévoles à travers le monde, contribuent au succès de l'association.

Cette institution met sous une lumière planétaire les femmes battantes.

La division France est placée sous l’autorité directoriale de Caroline Gao, manager, femme de culture, organisatrice de Asian World Film Festival.

Jenny Hippocrate-Fixy, Chevalier de l'Ordre National du Mérite, chevalier de la légion d’honneur, médaille d'Or du Concours Humanitaire Français, commandeur de la Principauté de Monaco, citoyenne d’honneur de la ville de Sainte-Marie en Martinique, Vice-Présidente du CREFOM (Conseil Représentatif des Français d’Outre-Mer), conseillère CESER, Région Île-de-France, incarne la femme qui lutte pour les grandes causes (santé, racisme et social).

Jenny Hippocrate, un exemple de réussite

Jenny Hippocrate-Fixy est poète, chef d’entreprise, formatrice et artiste. Cette ancienne assistante sociale, psychologue et créatrice de bonheurs au sein de l’association APIPD, a écrit plus de 8 ouvrages : l’Espérance – Editions pensée universelle 1995", "Pourquoi m’a-t-on choisie – Editions racines 2000", "mon enfant a la drépanocytose, et alors ? – éditions racines", "Bienvenue sur la ligne 13 ou la chronique d’une vie souterraine," "Arrête de toujours accuser les pères, ma mère me viole – Editions jet d’encre".

L’ambassadrice World Madam, Jenny Hippocrate-Fixy, recevra son prix prochainement. Ce sera sa 117e récompenses honorifiques.