L'île de Barbade cherche des solutions pour rajeunir sa population vieillissante

La population de Barbade ne cesse de diminuer et de vieillir. Le gouvernement a besoin de personnes jeunes et actives pour dynamiser l'économie.

Selon les statistiques, le nombre de Barbadiens qui vit à l’étranger est l’équivalent de 30% de la population du pays.

Les Barbadiens sont partis à la recherche d’un travail bien rémunéré avec plus d’opportunités d’avancement.

Il s’agit d’une fuite de cerveaux. Chaque année en moyenne 400 Barbadiens quittent l’île définitivement.

La diaspora envoie d’importantes sommes d’argent à Barbade pour aider les membres de leurs familles. Le gouvernement aurait préféré que ces personnes, souvent hautement qualifiées, reviennent au pays.

Barbade devrait être la mère patrie de son peuple. Les Barbadiens devraient vouloir rentrer après les études ou après avoir vécu à l’étranger. On doit encourager les Barbadiens qui vivent ailleurs de rentrer. Proposition de loi de 2023 concernant la population de Barbados

Le taux de natalité est en berne. Dans les années 60, Barbade enregistrait 7 000 naissances par an. Aujourd’hui le chiffre est de 2 500 nouveau-nés, chaque année.

La structure de la population change. En 2024, 40% des Barbadiens ont plus de 50 ans.

Il y a plus de personnes âgées que de bébés.

Barbade a besoin de rajeunir sa population. • ©Maurice Nagou

Des solutions

Une solution proposée par le gouvernement de Mia Mottley est d’offrir la citoyenneté aux personnes nées à l’étranger ayant des grands-parents ou arrière-grands-parents avec la nationalité barbadienne.

Le gouvernement veut également faciliter la naturalisation des personnes qui ont vécu au moins 6 ans à la Barbade.

Notre pays est en crise avec le vieillissement de la population et la réduction du nombre d'habitants. Maintenant on doit prendre les décisions qui pourraient être difficiles pour certains d’accepter mais qui sont nécessaires. Mia Mottley, Premier ministre de Barbade

Mia Mottley, Premier ministre de Barbade. • ©archives

Inciter les Barbadiens à faire plus d’enfants ne marchera pas à court terme. Le problème de la démographie doit être réglé dans un délai de moins de 20 ans.

La situation est urgente. Barbade ne pourra pas maintenir le niveau de vie actuel et subvenir aux besoins des personnes âgées sans une injection de jeunes et actifs Barbadiens pour financer les programmes sociaux et dynamiser l’économie.