L’OMS veut mettre fin à la violence contre les enfants sur internet

Dans un rapport publié vendredi 2 décembre 2022, l’Organisation Mondiale de la Santé se penche sur les moyens de freiner les tentatives de séduction des jeunes via l’Internet et l'abus d'images sexuelles, ainsi que la cyberagression, la cyberintimidation, le cyberharcèlement, le piratage et l'usurpation d'identité.

Guy Etienne •

Intitulée "ce qui fonctionne pour prévenir la violence en ligne contre les enfants", cette analyse de l’OMS (l’Organisation Mondiale de la Santé) vise à "aider à mettre fin au fléau croissant de la violence en ligne contre les enfants dans le monde".

Nos enfants passent de plus en plus de temps en ligne ; à ce titre, il est de notre devoir de sécuriser l'environnement en ligne. Ce nouveau document fournit pour la première fois une orientation claire pour les gouvernements, les donateurs et d’autres partenaires, montrant que nous devons lutter ensemble contre la violence en ligne et hors ligne, si nous voulons être efficaces. Etienne Krug, directeur du département des déterminants sociaux de la santé de l'OMS

Des "programmes éducatifs" à mettre en place

Le rapport recommande de "mettre en œuvre des programmes éducatifs en milieu scolaire, de promouvoir l'interaction entre les jeunes et d'impliquer les parents". Il souligne également l'importance de "former les jeunes à l'affirmation de soi, à l'empathie, à la résolution de problèmes, à la gestion des émotions et à la recherche d'assistance".

Des formes complètes d'éducation sexuelle peuvent réduire les agressions (…), en particulier dans les rencontres en ligne (…). L'efficacité de l'éducation sexuelle a été confirmée dans tous les pays (…). Les programmes éducatifs ont plus de succès avec des formats de diffusion multiples et variés tels que des vidéos, des jeux, des affiches, des infographies et des discussions guidées. L’Organisation Mondiale de la Santé

"Trouver le juste équilibre"

"Qu'il s'agisse de favoriser l'apprentissage, de développer des compétences personnelles et professionnelles ou d'exprimer la créativité, l’Internet offre beaucoup aux enfants et aux jeunes", souligne le rapport résumé par ONU Info. Cependant, "les gouvernements doivent trouver le juste équilibre entre le développement des opportunités numériques et la protection des utilisateurs".