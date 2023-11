L'option "Croix-Rouge" dans l’enseignement en Martinique séduit de plus en plus

25 jeunes scolaires de Martinique sont partis mardi (7 novembre) vers la Meuse pour participer aux commémorations du 11 novembre. Des cérémonies marquées par l’inauguration d’un monument aux morts et le dévoilement d’une pierre gravée. Ces jeunes seront aussi porteurs de drapeaux. Une action rendue possible grâce à l’option "Croix-Rouge" inscrite dans leur apprentissage avec le concours de l’éducation nationale.

Apprendre à vivre ensemble, apprendre à agir, se responsabiliser, c’est la finalité de l’option Croix-Rouge". Une nouvelle offre en matière de citoyenneté proposée aux élèves par plusieurs établissements de l’île. C’est le cas, depuis 2 ans maintenant du Collège Perrinon de Fort-de-France.

C’est la deuxième rentrée pour cette option au sein de l’établissement.

Cette option permet aux élèves de participer à des actions solidaires, mémorielles. Elle permet ausssi aux élèves de s’inscrire dans des actes citoyens. C’est une façon un peu active de travailler sur ses compétences. Les élèves adhèrent car plusieurs actions sont proposées aux élèves. Ils peuvent faire des collectes, participer à des cérémonies et même être acteurs de jardins partagés. Cela permet aussi de faire de l’intergénérationnelle et de donner du sens aux apprentissages". Thierry Avrila, principal adjoint du Collège Perrinon de Fort-de-France

Une action initiée par la Croix-Rouge avec des finalités précises

Ce programme dédié aux jeunes écoliers, collégiens et étudiants est initié par la délégation locale de la Croix-Rouge. Une volonté de faire vivre les principes et les valeurs humanitaires du mouvement et de les transmettre aux plus jeunes.

Plusieurs axes sont visés, parmi lesquels rendre les jeunes responsables. Ils prennent conscience de leur environnement en s’engageant collectivement au service d’une cause qui les touche.

Brigitte Vefour, déléguée à l'engagement et au développement à La Croix-Rouge Martinique. • ©Pedro Monnerville

Le projet Croix-Rouge dans les établissements scolaires prend de l’engouement. De 8 élèves l’année dernière, on est passé à près de 300 demandes de formations en cours à la fois dans les collèges et les lycées. Actuellement nous créons avec l’envie des élèves, des comités Croix Rouge dans les écoles. Des comités qui vont permettre de créer des espaces de solidarité. Ils sont déjà notamment en phase de création au Lycée de Bellevue, mais aussi au Lycée Paulette Nardal à Ducos. Et toute l’année, les jeunes peuvent mettre en place des actions de solidarité. Brigitte Vefour, déléguée à l’engagement et au développement à la Croix Rouge Martinique…

Une porte vers de véritables engagements dans la vie de la cité

"Les jeunes qui participent à cette option font preuve de beaucoup plus de maturité. Au niveau du climat scolaire, on note des améliorations en matière de comportement. C’est une possibilité pour eux de se rendre utiles et de s’engager" ajoute Thierry Avrila.

Cette option Croix Rouge génère aussi des points supplémentaires pour l’obtention du BAC. Un programme qui s’adapte aux projets éducatifs de l’établissement et à l’âge des jeunes volontaires.

Les établissements peuvent opter pour des modules "clés en main" ou privilégier un programme sur mesure coconstruit entre les équipes de la Croix-Rouge Française et les équipes éducatives.

À ce jour on compte 103 jeunes en option Croix Rouge sur l’ensemble du territoire.