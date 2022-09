L'Union des Femmes de Martinique met en lumière "Les charbonnières" du port de Fort-de-France

Elles s'appelaient Augustine, Sidonie ou Noéllise. Ces femmes travaillaient sur le port de Fort-de-France en tant que charbonnières de la Compagnie Générale Transatlantique.

Équipées de leurs "manne" (paniers en osier) sur la tête, ces porteuses avaient deux missions. Elles devaient décharger les cargos de charbon (houille) à leur arrivée au port et approvisionner les paquebots. Un métier difficile, pénible et peu rémunéré.

Elles étaient payées à la tâche, en fonction du nombre de paniers transportés. En plus du "marron", une pièce en métal avec le sigle de la CGT remise comme preuve d'embauche à leur arrivée le matin, elles recevaient un jeton pour chaque "manne".







Selon les recherches de l'Union des Femmes de Martinique (UFM), elles travaillaient "une quinzaine de jours par mois pour un salaire variant entre 4,75 francs et 8,55 francs par jour pour un transport d'1 à 2 tonnes de charbon par jour".

Les charbonnières du port de Fort-de-France ont construit l'histoire sociale de la Martinique. Notre histoire n'est pas construite que d'héroïnes ou d'impératrice. Il y a aussi des femmes exploitées, des femmes qui ont vécu dans l'ombre et il s'agit pour nous de leur donner leur place. Elles étaient plus de 400 et vivaient d'un travail de misère et dur, puisqu'elles devaient porter des paniers de 40 kilos sur leur tête du matin au soir pour une modeste somme qui aujourd'hui ne représente même pas un euro.