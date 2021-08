La 22e édition de la quinzaine de la jeunesse caraïbéenne de l'OMDAC est maintenue en visioconférence

Les organisateurs d’activités internationales comme l’Omdac (Organisation Martiniquaise pour le Développement des Arts et de la Culture) sont sévèrement touchés par les mesures et restrictions officielles. Par exemple, les délégués de la Caraîbe ne peuvent pas se déplacer pour la "Quinzaine de la Jeunesse" qui se transforme en une série de débats sur le numérique.

Ces temps d’échanges en visioconférence, sont prévus durant la première semaine du mois d’août 2021.



L’OMDAC a suggéré aux parents ou aux responsables d’associations de motiver les jeunes à participer, car ces débats encadrés leur étaient principalement destinés tout en restant ouverts aux adultes.

Des thèmes importants ont été abordés : l’art comme élément de la résilience des populations en temps de crise. La pandémie de la covid19 est-elle un facteur déterminant des mutations/évolutions dans l’espace caribéen ?

Outre la Martinique, l'Omdac compte des participants, d'Haïti, de la République de Saint Domingue, du Burkina Fasso, de Guadeloupe et des États-Unis notamment sur les thèmes pertinents : "quelle vision pour une restructuration du tourisme en territoires vulnérables ?" "La place de la jeunesse dans la transition pour une nouvelle vie".

Notre équipe de bénévoles contribue à la vie culturelle en Martinique, dans la Caraïbe et avec des partenaires de différentes zones. En près de 40 ans d'existence, plusieurs "générations" de militants ont apporté leur motivation et leur énergie à faire avancer les idées et propositions.

Yves Marie Séraline, président de l'Omdac