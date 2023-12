La 24e édition des Boucans de la Baie va illuminer la ville de Fort-de-France

Partager :

Le 29 et le 30 décembre 2023, tous chemins mènent à Fort-de-France pour le spectacle des feux d’artifice de fin d’année et les concerts musicaux sur la Savane. Des visites guidées nocturnes, des balades culturelles et des dîners en ville également prévus.

Le programme des Boucans de la Baie 2023 est bien chargé. À partir du vendredi 29 décembre, jusqu’au samedi 30, il y aura des visites guidées nocturnes des sites patrimoniaux et des musées. Il y aura aussi une mise en lumière artistique de la Chapelle du Calvaire par l’artiste David Gumbs qui sera visible depuis le centre-ville. La Bibliothèque Schœlcher sera ouverte, tout comme l’Espace Muséal Aimé Césaire et l’excellent Musée d’Archéologie précolombienne et de Préhistoire. Pendant les deux jours, les visites guidées à la Cathédrale Saint-Louis sont proposées ainsi qu’une découverte des lieux incontournables du centre-ville. Les restaurants de Fort-de-France proposeront des menus spéciaux. Sur la Savane, Maleika Pennont va produire sur scène à partir de 19h. Le spectacle du feu d’artifice, déclenché depuis le Fort Saint-Louis, commence à 20h30. La soirée continue sur la Savane avec une interlude de Borispercus suivi d’un concert du groupe Ji Kann. Toutes les informations concernant la 24e édition des Boucans de la Baie se trouvent dans le programme. 👇🏾 Programme Boucans de La Baie 2023 by WebMartinique on Scribd

