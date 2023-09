La Banque des Caraïbes ferme en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane

À la suite d’une communication datée du 24 août 2023 annonçant la clôture des comptes de ses clients, l‘établissement financier a finalement décidé "de se retirer du marché des Antilles-Guyane". Les démarches à entreprendre figurent sur son site internet, afin que les clients puissent récupérer leurs fonds. Ces fermetures de comptes prévues le 2 novembre prochain, concerneraient plus de 18 000 particuliers et professionnels.

"La Banque des Caraïbes a décidé de se retirer du marché des Antilles-Guyane", c'est le message affiché sur le site de l’établissement financier. Cette décision (sans explication complémentaire), est intervenue à la suite d’une communication adressée le 24 août dernier, à tous ses clients, indique la banque.

La clôture des comptes courants et comptes épargne aura lieu le 2 novembre 2023. Banque des Caraïbes

Clôture sans frais

Pour connaître les démarches à entreprendre, l’établissement invite particuliers et professionnels (plus de 18 000 clients au total), à suivre les instructions via un lien, pour "les informations nécessaires et les réponses aux principales questions que vous pourriez vous poser".

Dans sa FAQ (Foire Aux Questions), la BDC précise entre autres que "la clôture de vos comptes ne donnera lieu à aucuns frais" et qu’"après la clôture de votre (vos) compte(s) bancaire(s), vous devrez détruire vos moyens de paiement : carte bancaire et chéquier, qui seront devenus inutilisables".

Si le paiement de vos mensualités s’effectue actuellement depuis votre compte courant Banque des Caraïbes, indiquez-nous impérativement avant sa clôture, les coordonnées du nouveau compte courant externe sur lequel seront prélevées vos échéances de crédit, en nous envoyant le mandat de prélèvement SEPA joint, ainsi que le RIB (IBAN) du nouveau compte. Banque des Caraïbes

Que faire si vous avez contracté un crédit ?

Si le paiement de vos mensualités s’effectue actuellement depuis votre compte courant Banque des Caraïbes, indiquez-nous impérativement avant sa clôture, les coordonnées du nouveau compte courant externe sur lequel seront prélevées vos échéances de crédit, en nous envoyant le mandat de prélèvement SEPA joint, ainsi que le RIB (IBAN) du nouveau compte. Banque des Caraïbes

En cas de défaillance ?

À compter de la clôture de votre compte Banque des Caraïbes, les échéances ne pourront plus être prélevées sur ce compte. En cas de défaillance dans le remboursement de votre prêt, des intérêts de retard pourront être prélevés par la Banque, en complément des échéances du prêt. Vous risquez également pour vos prêts finançant un besoin non professionnel, une inscription au Fichier des Incidents de remboursement sur les Crédits aux Particuliers (FICP) en cas d’incident de paiement caractérisé (…). Dans le cadre d’un prêt immobilier, votre bien immobilier peut être saisi. Pour vos prêts finançant un besoin professionnel : la transmission de votre dossier de prêt au service contentieux pour mise en recouvrement et l’application des dispositions de votre contrat en matière d’impayés (intérêt de retard, déchéance du terme, pénalités…). Banque des Caraïbes

Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien >>>

Devenue une filiale de My Money Bank depuis son rachat en mars 2020, la Banque des Caraïbes (ex-Société Générale de Banque aux Antilles) est présente en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, où elle possède 6 agences au total.

