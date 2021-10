La bouteille de gaz domestique augmente encore en Martinique

A partir du 1er novembre 2021, la bouteille de 12,5kg coûtera 31,87€, soit +1,31€ par rapport au mois d’octobre. Augmentation plus légère de l’essence sans plomb, + 0,08€ /L et pour le gazole, + 0,12€/L.

Guy Etienne •

Comme chaque mois, la préfecture annonce les nouveaux prix des carburants.

A compter du 1er novembre 2021 :

Supercarburant sans plomb : 1,75 €/L, soit +0,08 €/L par rapport à octobre 2021 (1,67 €/L) ;

Gazole routier : 1,52 €/L, soit +0,12 €/L par rapport à octobre 2021 (1,40 €/L) ;

Bouteille de gaz (de 12,5 kg) : 31,87 €, soit +1,31 € par rapport à octobre 2021 (30,56 €).

A titre de comparaison, dans l’Hexagone, le prix moyen constaté en octobre est de 1,64 €/L pour le supercarburant sans plomb et de 1,54 €/L pour le gazole routier. Le prix moyen de la bouteille de butane de 13 kg dans l’Hexagone atteignait 35,15 € en août 2021, soit 33,80 € rapporté à une bouteille de 12,5 kg. (La préfecture)

La progression des cours moyens de l’essence et du gazole, (respectivement de +12,7 % et +16,9 %), le cours du butane qui poursuit sa progression pour atteindre le double de son niveau de janvier 2021, et la parité euro/dollar qui baisse défavorablement (-1,8 %) à 1,1595 en moyenne, explique ces nouvelles hausses selon la préfecture.

L’institution rappelle toutefois les deux primes de fin d’année promises par le Gouvernement "aux ménages les plus modestes", dont une "indemnité inflation".