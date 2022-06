La brume de sable persiste sur la Martinique

Depuis plusieurs jours, une brume de sable s’est installée sur l’île et elle perdure. Conséquence, la qualité de l’air est toujours "mauvaise" vendredi 17 et samedi 18 juin 2022 signale Madininair.

Guy Etienne •

En cette fin de semaine, le temps est globalement sec et plutôt ensoleillé. Mais "la persistance de la brume de sable et des passages nuageux de haute altitude, tempèrent l'impression de beau temps" observe Météo France. Conséquence, la brume s’éternise et Madininair prévoit un indice atmo "mauvais" jusqu’au samedi 18 juin inclus.

Le retour d'un temps majoritairement sec a permis un regain d'intensité de la brume de sable qui s'illustre par des concentrations en particules fines PM10 plus élevées que prévu (…). Samedi, la brume de sable devrait toujours concerner notre territoire. Une baisse progressive des concentrations en particules fines annoncée par les prévisions actuelles devrait être sans conséquence sur la qualité de l'air. Madininair

Face à cette pollution, en cas de symptômes ou d’inquiétude, les personnes sensibles ou vulnérables sont invitées à prendre conseil auprès de leur pharmacien, à consulter leur médecin traitant, ou à contacter le 15.