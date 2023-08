La candidature de la Martinique au patrimoine mondial de l’Unesco examinée le 17 septembre en Arabie Saoudite

L'examen du dossier de l'intégration de la Martinique au patrimoine mondial de l’Unesco aura lieu le dimanche 17 septembre à l'occasion de la 45e session à Ryad (Arabie saoudite).

La Martinique sera fixée le 17 septembre à Riyad en Arabie saoudite. C'est à cette date que sera examinée sa candidature au patrimoine mondial de l’Unesco (Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture).

Le projet baptisé "Volcans et forêts de la montagne Pelée et des pitons du nord de la Martinique" est porté par la CTM. Il est composé de plusieurs sommets : le Mont Conil, la Montagne Pelée, des pitons du Carbet / Morne-vert et du morne Jacob.

Rivière de Fonds-Saint-Denis. • ©JB Barret

Forêt de Schoelcher. • ©JB Barret

Quelles conditions pour obtenir un avis favorable ?

La candidature est soutenue par l'ensemble des acteurs politiques. Elle est également portée par l’Observatoire Martiniquais de la Biodiversité. Ce dernier affirmait en début d'année que "la Martinique est un des territoires Français qui offre une grande diversité et des contrastes puissants de paysages malgré ses dimensions réduites".

L'organisme précise que "pour figurer sur la Liste du Patrimoine mondial, les sites doivent satisfaire à au moins un des dix critères de sélection de l’UNESCO.

Dans le cas de la candidature martiniquaise 2 critères ont été retenus : le critère géologique et le critère biodiversité".

Il est possible de soutenir le projet via #martiniquemerveilledumonde