La cathédrale de Saint-Pierre de Martinique accueille de nouveau des fidèles

Ce mardi (2 avril), des centaines de personnes ont convergé vers Saint-Pierre pour assister à ce moment historique et spirituel. Après une décennie de travaux, la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Saint-Pierre a rouvert ses portes au public.

La cérémonie d'inauguration s’est tenue dès 8h30 en présence de nombreuses personnalités, telles que Monseigneur David Macaire, le préfet Jean-Christophe Bouvier, le président du Conseil exécutif de la CTM, Serge Letchimy, le président de l’Assemblée de la CTM, Lucien Saliber ou encore l'architecte en chef des monuments historiques, Étienne Poncelet.

Tel un phœnix, cet édifice n’a cessé de renaître de ses cendres. (…) La renaissance de notre cathédrale presque à l’identique de ce qu’elle était avant sa destruction n’a pas été une chose facile. Elle est le fruit de neuf années de labeur marquées par de nombreuses difficultés. Neuf années qui ont vu la municipalité de Saint-Pierre et le diocèse mobiliser les énergies, solliciter l’État, la collectivité territoriale de Martinique, l’Europe, la communauté d’agglomération du Pays Nord Martinique, faire appel à des mécènes et demander la contribution des paroissiens dont la générosité a permis notamment la restauration du mobilier religieux et l’achat des bancs qui nous accueillerons aujourd’hui.

Construite en 1654, la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption a été détruite une première fois par un bombardement de navires anglais. Reconstruite moins de deux décennies plus tard, la chapelle deviendra une église, dénommée église du mouillage dédié à Notre-Dame du bon port.

Le monument religieux de Saint-Pierre a subi de nombreuses épreuves à travers le temps. Le 8 mai 1902, il est presque entièrement détruit par l’éruption de la montagne Pelée. Le 20 mai, une partie du parvis, une cloche, un pan de mur du cœur et le maître-autel résistent à la deuxième éruption du volcan.

Nous vivons en Martinique un grand jour. (...) La cathédrale de l’Assomption de Saint-Pierre est aussi un haut lieu du patrimoine martiniquais. C’est un symbole très important de l’histoire et de la culture de la Martinique. C’est avant tout un témoin et même plus. Comme la ville de Saint-Pierre, c’est un témoin martyr de l’histoire la Martinique et de la ville de Saint-Pierre.