La Chambre Régionale des Comptes demande au Prêcheur d’équilibrer son budget primitif 2023

Le conseil municipal du Prêcheur a un délai d’un mois, pour "prendre une nouvelle délibération rectifiant le budget initial, conformément aux propositions formulées par la Chambre".

Dans un avis rendu public le 8 novembre 2023, la CRC observe après avoir été saisie par la préfecture, que le budget primitif 2023 de la ville "n’a pas été adopté en équilibre".

La municipalité préchotine devra donc tenir compte des deux principales recommandations formulées par "le gendarme" des comptes publics : "Mobiliser des ressources supplémentaires pour augmenter ses produits", et "maîtriser ses charges, en particulier de masse salariale et celles à caractère général".

Le maire, Alain-Germain Duton, reconnaît l’insincérité budgétaire en partie à cause du poids des salaires, mais il n’a pas l’intention de diminuer ses effectifs, a-t-il précisé au micro Martinique 1ère radio de Bertrand Caruge, dans l’entretien matinal à 7h20, ce mardi 14 novembre 2023.

Il y a des préconisations qui sont faites par la CRC, on doit en tenir compte (…). Les seules variables d'ajustement c'est augmenter les taxes et licencier du monde. Moi, je ne peux pas faire cela (…). Donc on va essayer de trouver toutes les niches possibles pour avoir des recettes (...). On a un certain nombre d’appartements qu'on loue, il va falloir revoir le montant des loyers.