La chandeleur, une fête de lumières célébrée avec des crêpes

La chandeleur, chandelle en latin, était à l’origine une fête païenne dédiée à la fécondité. Cette tradition qui remonte à la fin du cinquième siècle avait comme but de s'assurer une bonne récolte de blé.

Pour les catholiques, comme les orthodoxes, cette célébration fait partie du cycle de la Nativité. Il commémore la présentation du Christ au temple de Jérusalem et la rencontre avec un érudit Siméon et une prophétesse Anne.

Ces deux personnalités ébahies reconnaissent en Jésus Christ le messie porteur de "lumière pour éclairer les nations païennes". Les orthodoxes mettent en évidence l’alliance entre Jésus Christ et son peuple, qu'ils dénomment la Sainte rencontre.

La fête de la Chandeleur, fête du soleil, de la lumière et surtout de la présentation du Christ au temple, ce qui en fait une fête importante de la tradition liturgique orthodoxe. Traditionnellement, nous bénissons les cierges qui seront ensuite allumés à la maison pour attirer le bonheur et la protection divine.

Dans les Églises catholiques, ce vendredi 2 février 2024, les cierges sont bénis pour mettre en évidence que "Jésus-Christ est lumière du monde".

La Chandeleur est le jour de bénédiction des cierges. Il s'agit du symbole que Jésus est la lumière du monde et qu’il éclaire les hommes. Bénir les cierges, c'est les ramener dans sa maison afin de purifier et protéger le foyer et de pouvoir avoir de la chance pour l'année.