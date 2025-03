Journée mondiale de l'eau : l'Ensemble Vox Caribaei rend hommage à l'eau avec la flûte traversière baroque

Dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Eau, l’Institut Martiniquais du Sport se transforme samedi 22 mars en scène Baroque. L’ensemble Vox Caribaei, sous la direction d’Eric Martinel présente un concert inédit et original à 19h, rendant hommage à l’eau et mettant en lumière un instrument de l’ancien théâtre de Saint-Pierre : la flûte traversière. Ce spectacle permettra au public d’apprécier le patrimoine lié à l’eau, à travers l’œuvre de grands compositeurs.

Vox Caribaei, sensibilise le public dans le cadre de la journée mondiale de l’eau, ce samedi (22 mars), non seulement sur cette ressource essentielle nécessaire pour la planète, sur la beauté et la fragilité de l’environnement, mais aussi sur un panorama sonore représentant des époques de la société mondiale et de la société martiniquaise au temps du vieux Saint-Pierre.

Cascade Ravine-Baron à Absalon, à Fort-de-France (image d'illustration). • ©Facebook ONF Martinique / DR

L’accent pour 2025 est mis sur la flûte traversière baroque

Là ou l’eau abonde, les roseaux et autres plantes nécessaires à la fabrication de la flûte poussent naturellement. La flûte traversière baroque illustre le calme et le repos. Elle est associée aux scènes bucoliques, paradisiaques ou aquatiques, elle peut, volubile évoquer la frénésie d’une mer secouée par la tempête Eric Martinel - Directeur musical de Vox Caribaei

Répétition de L'ensemble VOX CARIBAEI jouant Vivaldi "La tempesta di Mare" • ©Daniel BETIS

Cet instrument d’origine rustique appartenant à la famille des instruments à vent serait apparu en Chine, puis en Occident au Moyen Âge (XIIe siècle). Toutefois les premières inscriptions de la flûte traversière datent du XVIe siècle, période à laquelle, elle était dénommée "flûte d'Allemand".

De l’antiquité au siècle des lumières, elle devient un instrument séduisant de "pouvoir et d’agrément" Le baroque se caractérise, du point de vue musical, par un style expressif destiné à représenter les passions humaines.

Vox Caribaei dirigé par Eric Martinel continue à valoriser cette époque du grand Saint-Pierre qui faisait de la Martinique une capitale culturelle connue, reconnue et prisée sur la scène internationale.

Restituer l’univers sonore de l’orchestre de Saint-Pierre

L’ensemble Vox Caribaei fondé par Eric Martinel est un groupe principalement dédié à l’interprétation de la musique ancienne, ayant comme objectif de "proposer un panorama sonore qui soit représentatif de l’aventure musicale à travers les différentes époques et sociétés, tout en s’intéressant de près au patrimoine musical du Bassin Caraïbe".

Vox Caribaei à chaque spectacle cherche à faire renaître l’orchestre de Saint Pierre et en musique ancienne en s’associant aux meilleurs musiciens des ensembles internationaux afin d’offrir au public des spectacles inédits, qualitatifs et patrimoniaux. Le programme 2025 tourne autour des compositeurs : Haendel, Delalande, Viivaldi, Danican Philidor, Mozart et Lully

Le public pourra savourer des menuets, la symphonie de violons et de flûte, l'air des Tritons, la sarabande, un Allegro, Largo, Presto, un Adagio, des Ritournelles.

L'ensemble Vox Caribaei en répétition • ©Daniel BETIS

Quels sont les instrumentistes présents à l'institut martiniquais du sport

Nour Trottier, née à Paris a commencé l'étude de la flûte traversière à 6ans. Cette passion lui a permis d'intégrer le pôle Aliénor ainsi que le conservatoire Royal de la Haye. Elle décroche le Dipkôme National Supérieur Professionnel de Musique en flûte moderne, le diplôme d'Etat au Pôle de Rennes et le Master en flûte traversière dans la classe de Jan Dewinne.

Lara Slabiak, en Martinique depuis1997, évolue avec les orchestres Malavoi, Mahogany, Mano Sextet. La violoncelliste, née à Suresnes a débuté la pratique à 10 ans au sein des conservatoires de Gergy-Pontoise et Bobigny.

(A gauche) Nour Trottier flûte traversière Baroque, (A droite) Lara Slabiak violoncelle • ©Daniel BETIS

Thomas Raso, né à la Martinique a commencé l'étude du violon à l'âge de 5 ans. Il intègre à 18 ans, le conservatoire de Boulogne Billancourt et obtient son diplôme d'Etat. Son travail avec le pôle. Enseignement Supérieur de Musique de Strasbourg lui permet de décrocher des diplômes nationaux.

Laurent Masson, à 7 ans étudie l'alto et le violon. L’orchestre Altissimo le prend sous son aile et lui ouvre les portes de la connaissance et des voyages. Dès lors, il élargit son répertoire musical. Repéré, il rejoint des orchestres symphoniques comme celui de Lille ou de Rennes.

Jean Damien Poullet alto, ce natif de la Martinique a fait ses premières armes à 15 ans au conservatoire de Montpellier. Sa boulimie d'apprendre l'a conduit à pratiquer du Jazz, de la musique indienne et arabo-andalouse. Membre du groupe Malavoi, il a fondé le groupe "3 fey 3 rasin'" et dirige l'école Diapason.

Eric Martinel Directeur Musical : Talent et Humilité

Éric Martinel, né à la Martinique, rejoint l’institut supérieur des Arts de la Havane à 17 ans. Élève du compositeur Cubain Roberto Valera, il explore un corpus de 17 disciplines dont l’orchestration, l’analyse, l’harmonie, le contrepoint, la fugue, etc.

Le fondateur et directeur musicale du groupe Vox Caribaei Eric MARTINEL • ©Daniel BETIS

Diplômé de l'Instituto Superor de Cuba, de l'école normale de musique de Paris (en composition) et du conservatoire national parisien (pour l'analyse musicale), de l’Institut Supérieur des Arts de La Havane, il est le fondateur et directeur musical de Vox Caribaei.