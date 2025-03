SPORT-SANTE. Les bienfaits et recommandations du sport pendant la grossesse

Désormais ce n’est plus un tabou, le sport est compatible avec la grossesse. Avec modération et sous une forme adaptée, pour que la pratique soit bénéfique autant pour la maman pendant et après la grossesse que pour l’enfant.

Sportives aguerries ou du dimanche, nombreuses sont celles qui poursuivent leur activité physique tout en attendant un heureux évènement. L’idée qu’il faille éviter tout effort physique dès que l’on est enceinte, fait partie des idées reçues ; au contraire le sport est loin d’être inutile durant la grossesse. Bien entendu, on parle là de grossesse qui se déroule normalement et sans contre-indication du médecin.

Et lorsque tout va bien, la Haute Autorité de Santé (HAS) recommande 150 à 180 minutes d’activité physique par semaine. Bien sûr tous les sports ne sont pas recommandés, notamment s’ils comportent des risques de chute ou d’impact. Mesdames les boxeuses ou vététistes, vous êtes priées de mettre votre discipline favorite entre parenthèses le temps de quelques mois, mais sans pour autant tout arrêter.

Marche, yoga, gym douce, natation sont recommandés pendant la grossesse

La natation fait, par exemple, partie de ces sports aux nombreux atouts pour la femme enceinte. Il n’est pas le seul. Le yoga, la marche ou des activités douces pour s’adapter aux différents stades de la grossesse sont préconisés.

Mais l’avantage de l’eau c’est qu’elle permet une portance, et offre une aisance de mouvement que la future maman apprécie de redécouvrir.

L’effet drainant de l'eau et des exercices de pédalage permettent d'améliorer la circulation sanguine chez la femme enceinte. • ©Muriel Tauzia

Dans l’eau il y a moins de charge, on se sent légère et on ressent moins le poids du corps et du bébé. On va pouvoir faire des exercices, pas forcément plus de mouvements, mais en utilisant des positions comme sur le ventre qu’elles ne peuvent quasiment plus faire en étant enceinte... Parfois aussi le bébé descend et va bloquer le retour veineux ; la situation sanguine se fait mal. Elles ont les jambes qui gonflent donc on va travailler avec l’eau l’effet drainant et avec des mouvements de pédalage la circulation sanguine. Candy Agat Coach sportif – Gérante Maison Sport-Santé 2C2S

En piscine, la coach Candy Agat, reçoit les futures mamans jusqu’aux derniers mois de la grossesse et même après l’accouchement. Pendant la grossesse, le corps de la femme est mis à rude épreuve. Jambes lourdes, douleurs dorsales, tensions musculaires, prise de poids. Des changements physiques mais aussi physiologiques, que l’activité permet d’atténuer.

L’augmentation de l’œstrogène et de la progestérone va entraîner des changements "d'humeur" chez la femme enceinte. En fait ce sont ces changements d’hormones qu’il faut gérer et qui peuvent être contrebalancés par l’effet du sport. Parce que le sport entraîne aussi des hormones comme l’endorphine qui est l’hormone du plaisir, comme l’adrénaline et la noradrénaline les hormones de l’effort, la dopamine l’hormone qui va un petit peu "doper" c’est l’anti-fatigue, et donc tout cela pourra contrebalancer. Candy Agat, Coach sportif

Les bienfaits de l’activité sportive durant la grossesse sont pour la maman comme pour le bébé • ©Muriel Tauzia

Mais les bienfaits du sport durant la grossesse c’est aussi pour le bébé. En stimulant la circulation sanguine, le sport améliore l’apport d’oxygène et de nutriments au bébé. Les échanges entre le fœtus et sa maman étant améliorés, le risque de complications néonatales est réduit, son développement plus harmonieux et son poids de naissance mieux équilibré.

Maintenir une activité physique adaptée durant la grossesse, c’est aussi maintenir un tonus musculaire et une capacité cardio-respiratoire pour la future maman qui sera bien utile le jour de l’accouchement. Un exercice des plus intenses, qu’une bonne condition physique permettra de mieux aborder et d’entamer ensuite une meilleure récupération.