La chanteuse et mannequin Yseult, en concert à l’Atrium de Fort-de-France le 6 novembre 2021

Le 12 février 2021, lors de la cérémonie des 36e victoires de la musique, avec son titre "Corps" (succès de 2019), Yseult a été désignée "révélation de l’année 2020".

Chanson française, variété et pop sont les trois registres de cette jeune femme de 27 ans, qui a d’autres cordes à son arc, puisqu’elle est aussi l’égérie de l’Oréal, premier groupe industriel français de produits cosmétiques.

Sur son compte Instagram, Yseult Onguenet qui a grandi dans le nord de la France (à Quessy), dévoile son physique sans complexe, fière de représenter une marque mondialement connue, comme un pied de nez à ses détracteurs grossophobes, avec une pointe d’humour.

C’est aussi une opportunité peut-être de mettre un pied dans la couture et de montrer que c’est possible et qu’il y a des designers qui ont eu cette envie depuis des années, qui n’ont peut-être pas trouvé cette muse, et cette muse qui fait une taille 54, est en obésité massive et canon.

(Yseult sur Télé Loisirs / programme.tv)