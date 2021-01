La chanteuse martiniquaise Suzy Trébeau, ex membre du groupe Kwak, revient en solo avec "Sé pou yo"

"Sé pou yo", le premier extrait du futur disque solo de Suzy Trébeau.

L’artiste martiniquaise qui s’est révélée dans le groupe Kwak avec la bande à Léa Galva, Jean-Luc Guanel, Philippe Joseph... n’a pas chômé depuis ses premiers succès (Zone interdite ou Moman foli...).

Suzy Trébeau est aussi très sollicitée pour des chœurs, des duos, en featuring ou pour des concerts.

Elle a ainsi prêté sa voix à de nombreux albums et formations (Taxi Kréol - 1ère version, Malavoi, Simon Jurad (duo de 1988), Eric Virgal, Kassav’...

Cependant, c'est Kwak qui restera sa marque de fabrique, un orchestre auquel toute la profession et les médias avaient prédit un parcours international à l’instar de Kassav, le numéro 1 du zouk aux Antilles. Mais la belle aventure a tourné court.

Mais quand on a gardé le goût inachevé d’une si belle aventure musicale, même des années plus tard, la magie ne meurt jamais. La preuve, l’alchimie opère toujours au sein de Kwaxikolor lorsque nous nous produisons.

Nous nous sommes laissés porter et nous avons été peut-être trop énivrés, ce qui à mon sens a nuit à notre longévité, d’autant que des membres ont pris la grosse tête (lol)...

Mon groupe de coeur restera à tout jamais Kwak. Je ne serais pas qui je suis aujourd’hui sans l’expérience que j’ai acquise dans cette formation. Nous étions jeunes, avec peu d’expérience et nous devions gérer un succès fulgurant en moins d’une année...

Suzy Trébeau, chanteuse-auteure-compositrice et interprète (janvier 2021)

Suzy Trébeau, chanteuse-auteure-compositrice et interprète (janvier 2021) • ©Dream Promo

Depuis une décennie, Suzy est devenue une des pièces maîtresses du groupe Kwaxikolor. C'est cet ensemble "hybride" composé d’anciens musiciens de Taxi et de Kwak qui se produit ponctuellement, avec un répertoire de tubes lesquels replongent les puristes du zouk dans l'ambiance des grandes soirées des années 90.

D'ailleurs, les sonorités de "Sé pou yo" arrangées avec le pianiste Philippe Joseph, rappellent la couleur du groupe d’origine de la chanteuse, à travers les onomatopées distillées dans le morceau, comme à l’époque de Kwak. Pour mémoire, c'est le producteur disparu Jean-Michel Mauriello, ex patron du label Hisbiscus Record, qui a eu l'idée de créer l'orchestre.

Ce morceau est un hommage rendu à la femme, mais dans une version plus dansante.

L’alchimie Philippe Joseph et Suzy Trébeau fonctionne encore aujourd’hui, avec cette nouvelle version du titre "Sé Pou yo" paru en 2002.

En ce temps de flou artistique, je prépare un live avec une petite formule. L’objectif est de faire un titre tous les 6 mois, ce qui me permettra de constituer le répertoire au fur et à mesure jusqu'à l'album intégral.

J’ai monté également ma chaîne YouTube à l'occasion de la sortie du clip... et il y a encore beaucoup de surprises à venir.

Le but est que la musique soit toujours dans tous les foyers et que le Zouk, à défaut de pouvoir le danser en ce moment, puisse s’écouter et peut-être s’apprécier encore davantage, car cette musique qui est une entité culturelle, le mérite amplement.

(Suzy)