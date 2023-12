La chorale adventiste de Rama lance un appel à la solidarité via un clip

Sorti le 17 décembre, ce clip réalisé par le chœur CSA Rama, est baptisé "Devenir meilleur". C'est un appel à la solidarité. Cette aventure humaine de 91 participants pilotée par Ingrid Jeanville, cheffe de chœur et Yannick Jeanville responsable musical, est riche en émotions et en expériences.

La Fédération Adventiste de Martinique, communauté de foi, compte cinq établissements scolaires de la maternelle au secondaire, dont le Lycée Rama à Sainte-Luce. Cet établissement, dirigé par le Proviseur Rhonny Fourlin, a lancé à la rentrée de septembre 2022 l’idée d’une chorale regroupant des élèves de la 6e à la terminale.

Ingrid Jeanville Cheffe de chœur de la chorale de la Cité Scolaire de Rama • ©Daniel BETIS

Une mission de partage de la foi

Ingrid Jeanville, cheffe de chœur et Yannick Jeanville responsable musical ont pour mission de faire de ce groupe de 91 élèves (43 collégiens, 41 lycéens et 7 musiciens) un espace d'apprentissage à la pratique musicale. On apprend la technique vocale, l'expression scénique, l'interprétation, la prise de parole ainsi que l'harmonisation;

La chorale adventiste Chœur de Rama • ©Choeur de Rama

Ce chœur pratique un répertoire gospel traditionnel, gospel contemporain, Worship et caribéen. 10 encadrants entourent la communauté scolaire.

Le clip Devenir meilleur, un appel à la solidarité

Certaines situations actuelles suscitent un élan de solidarité Chacun, en fonction de ses moyens, de ses convictions apportent sa pierre à l’édifice. "Devenir meilleur" est une manière d’exhorter les uns et les autres à aider le prochain.

Les éducateurs, les enseignants ont compris l’importance de créer ensemble ce mouvement

Ingrid Jeanville explique le pourquoi de ce clip "Devenir meilleur" • ©Daniel BETIS

Concerts et actions caritatives sont à l’actif de cette chorale adventiste qui a remporté le prix du meilleur clip vidéo du festival du film chrétien "La Couronne d'or 2022" avec le titre "Par la foi".