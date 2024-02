La colère des infirmiers libéraux de Martinique de nouveau dans la rue

Après la colère des agriculteurs, voici celle des infirmiers-es libéraux exprimée une nouvelle fois sur la voie publique en Martinique, comme leurs collègues de la France continentale ces dernières semaines. Leur détermination vise à "améliorer les conditions d’exercice et défendre la pérennité des cabinets".

Cette décision est motivée par l'absence de revalorisation de nos actes techniques depuis 2009, ainsi que de la quasi-stagnation de notre indemnité de déplacement, laquelle n’a augmenté que de 25 centimes en douze ans. Dans le même temps, l'inflation nous a considérablement impacté, tout comme l’ensemble de la population. MOUV’IDEL souhaite exprimer le sentiment d’injustice des infirmiers libéraux qui ont l’impression d’être des laissés-pour-compte. Nous disons STOP et invitons les familles, les parents et les aidants familiaux à se joindre à nous, afin de défendre notre système de santé qui est en difficulté.

Seule profession de santé en ville à avoir assuré la continuité des soins durant la crise sanitaire, ces professionnels de santé au service de nos parents, amis et alliés en difficulté estiment toujours être les oubliés du gouvernement, "le même qui invitait à nous applaudir tous les soirs durant la dernière grande crise sanitaire liée à la Covid-19", observe Tania, libérale depuis bientôt 20 ans.

Depuis que j’exerce en libéral, j’ai vu nos conditions de travail se dégrader au fur et à mesure, aussi bien au niveau financier qu’au niveau de l’attitude des patients, des familles, de la population et des instances envers nous. Nous sommes touchés par l’inflation, comme tous les Français. Tout a augmenté, y compris nos charges professionnelles. Et encore plus après la crise Covid. Nos tarifs défient toute concurrence ! C’est ainsi que nous perdons 20% de nos revenus sur la prise en charge des patients lourds, alors qu’ils représentent une bonne part de nos soins à domicile.