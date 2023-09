La collectivité territoriale de Martinique affiche ses ambitions pour cette rentrée scolaire

Partager :

La CTM annonce une augmentation de 30 % de l'aide aux étudiants et un financement de 8 millions pour lutter contre la fracture numérique. Les élus promettent également plus d'égalité entre les élèves et de sécurité dans les établissements. (Re)voir notre reportage.

Corinne Jean-Joseph & Aurélie Treuil

La Collectivité Territoriale de Martinque inscrit son action dans la durée pour cette année scolaire. Outre les aides en augmentation consacrées à la réduction de la fracture numérique et l'accompagnement des étudiants, un vaste chantier de sécurisation des établissements scolaires est aussi au programme. Cela se fera sur plusieurs années avec comme priorité la mise aux normes parasismiques de la cité scolaire Frantz Fanon à Trinité.

