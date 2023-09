La Collectivité Territoriale de Martinique persiste à rendre le créole "langue officielle"... au même titre que le français

Les points de vue divergent au sein de la société civile et sur les réseaux sociaux, c’est le moins que l’on puisse dire, à propos de ce débat sur "le créole comme langue officielle de la Martinique, au côté du français".

Cette décision qualifiée d’"historique" par le président du conseil exécutif de la CTM (Collectivité Territoriale de Martinique), a fait l’objet d’une délibération presque unanime des élus de l’Assemblée, le 25 mai dernier.

Si certains applaudissent l’initiative, d’autres considèrent en revanche que les priorités sont ailleurs, prêtant au passage à Serge Letchimy, des velléités de rupture avec la France, à travers une tribune citoyenne.

Autre prise de position publique, celle de deux anciens membres actifs du Parti Progressiste Martiniquais présidé par le patron de l’exécutif.

Dans une lettre ouverte adressée à ce dernier, l’ancien sénateur et maire du Marin, ex-secrétaire du PPM, Rodolphe Désiré, ainsi que son camarade de parti, le proviseur honoraire Michel Ponnamah, insistent notamment dans leur missive :

Il nous semble plus important de souligner que l'apprentissage de l'anglais, de l'espagnol, du portugais, dès l'école maternelle jusqu'à l'université, constitue pour nos enfants de Martinique un outil indispensable pour préparer leur insertion dans le monde à venir.

Quelques jours après avoir reçu ce courrier, Serge Letchimy a répondu à Rodolphe Désiré en y associant son coauteur. Le ton est cordial, mais le PCE reste campé sur ses convictions.

J'ai bien pris note de ta position sur le créole, que je respecte mais que je ne partage pas. Nous devons toujours être au rendez-vous à la fois des avancées du quotidien, mais aussi des combats pour la dignité et l'identité du peuple martiniquais, comme nous l'a inculqué Césaire.

Courrier de Serge Letchimy à l'adresse de Rodolphe Désiré et Michel Ponnamah, à propos du créole (11 septembre 2023).

Et pour conforter un peu plus cette délibération qui fait polémique, plusieurs partisans de la majorité à la Collectivité majeure, soutiennent la décision des conseillers territoriaux, dans un exposé posté le 14 septembre 2023 sur les réseaux sociaux de la CTM.

Depuis quand parler notre créole fait de nous des indépendantistes ? Qu'est-ce qui gêne à ce point dans l'idée que nous puissions être à la fois français et assumer notre identité propre martiniquaise ? (…).

"Un pas de plus dans le combat de la dignité"

Nous disons que nous pouvons être français, européens, mais en même temps caribéen et fier de nos racines historiques. Qu'est-ce que cela nous retire ? RIEN. Qu'est-ce que cela nous rapporte un pas de plus dans le combat pour la dignité de l'homme et de la femme martiniquais.e. Ceux qui font croire que la CTM n'est pas au rendez-vous du quotidien, essaient de leurrer le peuple.