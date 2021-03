La comédienne martiniquaise Daniély Francisque distinguée "héroïne du quotidien" par le gouvernement

À l’occasion de la "Journée internationale des droits des femmes", le 8 mars, Elizabeth Moreno, ministre déléguée auprès du premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances, a lancé l’opération "1 000 Possibles". Ce sont des lettres écrites par des femmes françaises à 1 000 petites filles nées le même jour.

Cette journée du 8 mars a aussi été marquée par la première remise du "Prix des 1000 Possibles – Les Médailles de l’Égalité" à 18 associations "qui valorisent des initiatives citoyennes en faveur de l’égalité", ainsi qu’à 18 femmes françaises, "héroïnes du quotidien et véritables rôles modèles pour la nouvelle génération". Daniély Francisque est une des récipiendaires.

Que mon art en action continue à contribuer à mettre en lumière les combats intimes féminins, et que règne l’harmonie entre Toutes et Tous !

Les inégalités auxquelles sont confrontées les jeunes filles et les femmes tout au long de leur vie, se manifestent encore dans tous les interstices du quotidien et ne connaissent aucune frontière géographique, sociale ou culturelle (…).

Malgré les progrès accomplis grâce à l’engagement de personnalités inspirantes telles que Simone Veil, Gisèle Halimi ou Simone de Beauvoir, le combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes reste toujours d’actualité.

"1 000 possibles" a vocation à passer un message : être une femme ne nous empêche pas de croire en l’incroyable et de prendre non seulement sa vie mais le monde en main.

Les héroïnes du quotidien sont partout autour de nous.

La crise sanitaire que nous traversons l’a illustré de manière éclatante : les femmes ont été partout en première ligne.

La culture de l’égalité doit dès lors, plus que jamais, être raffermie et insufflée aux jeunes générations, filles et garçons.

(Elizabeth Moreno - ministre déléguée auprès du premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances)