La crise sanitaire du covid-19 change la manière de vivre la semaine sainte

Ce jeudi saint (9 avril 2020), les catholiques ne vivront pas la célébration de la Cène dans les paroisses. Dans le contexte de confinement, David Macaire, l'archevêque invite les fidèles à vivre en communion spirituelle, la Semaine Sainte, la passion du Christ et l'entrée dans le Triduum pascal.

Daniel BÉTIS - Jean-claude SAMYDE •

Vivre le triduum pascal à la maison



La puissance du numérique au service de toutes les causes



Retransmission de la messe de Pâques sur Martinique la 1ère (Radio-Facebook-TV) Guyane la 1ère retransmettra la célébration en direct de l’église de la Sainte-Famille à Cayenne ce dimanche 12 avril 2020.

Un rendez-vous à suivre en radio, en télé et en Facebook live mais également en simultané sur Martinique la 1ère, Saint-Pierre-et-Miquelon la 1ère, KTV et sur la page "Dieu m'est témoin" .

La Messe de Pâques sera célébrée par Monseigneur Emmanuel Lafont en compagnie de deux prêtres, et les commentaires assurés par Tano Brassé.

La Semaine Sainte a commencé le dimanche 5 avril 2020, par la fête des Rameaux et s'achèvera avec la veillée pascale, dans la nuit du samedi 11 au dimanche de Pâques, le 12 avril 2020.En temps normal, les fidèles assistent aux offices. En ce moment, les nefs des églises sont vides. La pandémie Covid 19 a changé les habitudes. Plus de messes, pas de processions de chemin de croix dans les communes de Martinique.Aujourd'hui c'est le 9 avril 2020, jeudi saint. Les catholiques entrent dans le Triduum de la passion et de la résurrection du Seigneur.Pâques demeure une fête liturgique centrale et importante du christianisme. Elle symbolise le sacrifice de Jésus-Christ pour les hommes mais aussi un certain renouveau spirituel et une confirmation de la foi.Monseigneur David Macaire Archevêque de Saint-Pierre et de Fort-de-France suit les recommandations du souverain Pontife Francois 1er. Ce dernier va célébrer en direct dans le monde entier les principaux rendez-vous de la Semaine Sainte et pour le jour de Pâques.La crise sanitaire du Covid-19 change la manière de vivre ces célébrations. Tout le monde s'adapte au confinement. La passion du Christ se vit toute la Semaine Sainte sur le web.Pour garder le lien et pour permettre aux catholiques d'être en communauté malgré le confinement, l'Église de Martinique utilise depuis plusieurs jours, les nouvelles technologies. Le numérique arrive à point nommé, permettant la diffusion en direct des messes en vidéo sur radio Saint-Louis, sur sa web tv (Webtv : http://webtv.radiosaintlouis.com) ou sur son compte (Facebook : http : //facebook.com/radiosaintlouis).Ce jeudi saint les paroissiens et internautes pourront suivre la messe en mémoire de la Cène du Seigneur.Demain, vendredi Saint (10 avril 2020) demeure la passion du Christ, l’arrestation, les supplices et la mise à mort en croix de Jésus.Samedi gloria (11 avril) se déroule la veillée nocturne durant laquelle les catholiques célèbrent la résurrection et la victoire du Christ sur la mort.